Konkurs dziennikarski dla młodzieży. Pula nagród 1500 zł

Lubisz pisać? Chcesz się sprawdzić w konkursie dla młodzieży i mieć szansę na fajną nagrodę? Weź udział w konkursie dziennikarskim, organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu pod patronatem portEl.pl

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zaprasza uczniów trzecich, czwartych i piątych klas szkół średnich do udziału w konkursie dziennikarskim. Jest on adresowany do mieszkańców Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Organizatorem konkursu jest Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS.

- Idea projektu zakłada zaangażowanie środowiska młodzieży klas szkół średnich Elbląga i okolic w działania i wyzwania o charakterze doświadczenia dziennikarskiego. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności pisania, wyrażania własnych sądów i opinii, wdrażanie do rozwijania wiedzy i umiejętności o charakterze pisarskim i dziennikarskim. Zaproszenie kierujemy do uczniów klas o różnorodnym profilu (nie tylko stricte dziennikarskich). Zapraszamy osoby, które indywidualnie, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela/edukatora przygotują jedną z autorskich form dziennikarskich (tj. recenzja książki, recenzja filmu lub wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym) – informuje ANS.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do 8 stycznia 2023 r. (włącznie) na adres: konkursdziennikarski@ans-elblag.pl

Nagrodą są karty podarunkowe co CH Ogrody o łącznej wartości 1500 zł. Za pierwsze miejsce to 700 zł, za drugie – 450 zł, za trzecie – 350 zł.

Patronat medialny nad konkursem objęła Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, na której stronie opublikowane zostaną nagrodzone prace.

Więcej informacji na temat konkursu i jego regulamin znajdziecie tutaj.