Królowa nauk nie oszczędzała maturzystów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała dziś (5 lipca) wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Od niedawna znane są też wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dużo problemów sprawiła zdającym matematyka. Jak wypadli elblążanie?

Zdawalność w województwie poniżej średniej krajowej

W terminie głównym (maj 2021) do matury przystąpiło 9597 absolwentów szkół średnich (5809 – liceum; 3788 - technikum). Obowiązkowo musieli oni zdawać maturę z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.

Z powodu pandemii nie przeprowadzono egzaminów ustnych. Abiturienci „nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym”. Jak zawsze do matury podchodziły też osoby, którym w ubiegłych latach nie udało się jej zdać, lub te, które chciały podwyższyć swoje wyniki. Pełne wyniki matur, także z lipcowego terminu dodatkowego i sierpniowego poprawkowego, zostaną opublikowane 10 września.

W województwie egzaminy zdało prawie 72 proc. maturzystów (w kraju – 74,5 proc.), czyli 6868 osób (4503 – liceum, 77,5 proc. podchodzących; 2365 – technikum, 62, 4 proc. podchodzących). Do poprawki 24 sierpnia mogą przystąpić 1882 osoby. Więcej niż z jednego przedmiotu maturę oblało 847 absolwentów, co zamyka im drogę do zdania matury w tym roku.

Najtrudniej? Na "matmie"

Z czym tegoroczni absolwenci szkół w województwie mieli największe problemy? Co czwarty spośród nich oblał matematykę na poziomie podstawowym. Wysoka jest zdawalność języka polskiego podstawowego: 94 proc, podobnie jest z angielskim – 92 proc. Dobrze poszły także inne niż angielski języki nowożytne, często jest to 100 proc. zdawalności, do tych egzaminów podchodziło jednak stosunkowo niewielu absolwentów. Te bardziej popularne – niemiecki i rosyjski – mają zdawalność odpowiednio 82 i 86 proc. Należy jednak pamiętać, że zdanie matury to jedna sprawa, zadowolenie z wyniku – już nieco inna. Zdanie egzaminu z przedmiotu zakłada bowiem zdobycie min. 30 proc. punktów.

- Jeden potrafi dobrze zdać polski bez większej nauki, drugi matematykę, a kto inny angielski – mówił tuż przed maturami Radosław, absolwent ZSM, w rozmowie z portEl.pl. Tych dobrze zdających matematykę jest jednak w województwie najmniej, zarówno w liceach jak i technikach. Królowa nauk pokonała co piątego licealistę, uległa jej niemal 1/3 uczniów technikum.

W Elblągu do matury podchodziło pierwszy raz 942 uczniów (475 - liceum, 467 - technikum). Łącznie maturę pisało 1395 uczniów. Średnie wyniki dla Elbląga na poziomie podstawowym to 60 procent z języka polskiego, 77 proc. z języka angielskiego i tylko 55 proc. z matematyki.

Okiem dyrektorów

- Z naszych wstępnych obliczeń wynika, że powinno być dobrze – mówi o wynikach matury Agnieszka Jurewicz, dyrektor II LO w Elblągu. Dyrektor podkreśla, że ponad 98 proc. uczniów maturę ma już za sobą. Na 170 osób tylko troje uczniów nie zdało jednego przedmiotu. Tutaj problemem okazała się nie matematyka, z której część absolwentów zdobyła nawet 100 proc., ale język polski, gdzie zaistnieć mogły błędy kardynalne dyskwalifikujące prace. Cała pechowa trójka może przystąpić do sierpniowej poprawki.

- Pozostałe przedmioty mają pięknie zdane – podkreśla Agnieszka Jurewicz. - Myślę, że spokojnie zdadzą w sierpniu – zaznacza. Dodaje, że wyniki matur jak zawsze potrafią zaskoczyć, bo niektórzy uczniowie zdali ją lepiej, a inni gorzej niż się spodziewano.

Według dyrektor II LO, w szkole bardzo dobrze wypadły przedmioty pisane na poziomie podstawowym, języki polski, matematyka i angielski, gdzie wyniki znacząco przekraczają średnie krajowe. Całościowo wyniki matur zostaną jednak dopiero opracowane.

- Gratuluję uczniom i dziękuje za lata spędzone w naszej szkole – podkreśla Agnieszka Jurewicz.

- Dopóki będzie brakowało punktów do 100 proc. zdawalności, dopóki mamy przed sobą cel, a zadowolenie może być umiarkowane - mówi Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. - Nasz wynik to w tym roku 83,3 proc., czyli powyżej średniej krajowej dla liceów ogólnokształcących – podkreśla.

Dyrektor ZSM zaznacza, że absolwenci, którzy zdali, mają zadowalające wyniki, wykraczające zwykle znacznie powyżej wymaganego minimum.

- To był trudny rok, nawet ponad rok, ale młodzież i nauczyciele stanęli na wysokości zadania – stwierdza. - Poziom trudności matur jest różnie oceniany, jedni mówią, że było łatwo, inni, że trudno, ale ważny jest wynik – komentuje.

Mariusz Bachanek podkreśla, że na 150 uczniów szkoły wszyscy przystąpili do matury, nie zdało jej 25, ale 19 spośród nich może ją w sierpniu poprawić. Również w przypadku ZSM najwięcej nieudanych egzaminów dotyczy matematyki, niekiedy języka polskiego czy angielskiego.

- Cieszą wyniki na poziomie 100 proc., zdarzają się takie również na poziomie rozszerzonym, szczególnie z angielskiego. Są też wyniki na poziomie powyżej 80 proc. z matematyki czy informatyki – wylicza dyrektor. - Są też i jednocyfrowe wyniki na rozszerzeniach – przyznaje jednocześnie.

Szczegóły dotyczące wstępnych wyników egzaminów w województwie znajdziemy tutaj.

Egzamin ósmoklasisty. Najlepiej z „angola”, najgorzej z „matmy”

Jak prezentują się wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty? Przypomnijmy, że jest on obowiązkowy, jednak nie można go „oblać”. Wyniki mają jednak wpływ na rekrutację do szkoły średniej.

Język polski zdawało w Elblągu 978 uczniów, średni wynik – 60 proc. Matematykę 974 uczniów, średni wynik - 49 proc. Język angielski 967 uczniów, średni wynik – 69 proc. Język niemiecki to tylko 13 zdających i średnia 53 proc., rosyjski – 16 zdających i średnia 63 proc. Jak widać, gdy za parę lat tegoroczni absolwenci szkoły podstawowej podejdą do matury, to ponownie „matma” może budzić ich największy niepokój...

Informacje na temat wyników egzaminów ósmoklasisty są tutaj.