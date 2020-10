Laptopy dla uczniów podstawówek

Kolejne 63 laptopy trafiają do elbląskich szkół. Sprzęt zakupiony został z rządowego programu pn. "Zdalna Szkoła Plus", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Elbląski samorząd pozyskał na ten cel 163 800 zł. Sprzęt przekazany zostanie do 14 szkół podstawowych, gdzie będzie wykorzystywany do zajęć dydaktycznych, a w razie konieczności nauki zdalnej przekazywany będzie uczniom z rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej. To kolejny sprzęt komputerowy zakupiony do elbląskich podstawówek. W kwietniu br. nasza gmina otrzymała 99 760 zł z programu „Zdalna szkoła”. Zakupiono wówczas 35 sztuk laptopów z systemem Windows 10 oraz 40 sztuk słuchawek nagłownych z mikrofonem. Łącznie na zakup laptopów do nauki zdalnej wydatkowano już 263 560 zł.