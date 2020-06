Logopedia nowym kierunkiem na PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku logopedia - poinformował prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor uczelni, podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 30 czerwca.

Twórczyniami nowego kierunku są prorektor do spraw kształcenia dr Iwona Kijowska i dyrektor Instytutu Pedagogiczno – Językowego Teresa Kubryń. Program studiów opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Amadeusza Krauzego.

- Kierunek daje jednocześnie uprawnienia nauczycielskie, absolwenci będą mogli pracować między innymi w szkołach, czy poradniach i prowadzić terapię pedagogiczną wśród dzieci. Drugi stopień kształcenia jest już w zakresie neurologopedii - mówi dyrektor Instytutu Pedagogiczno - Językowego Teresa Kubryń.

Jak podkreśla dr Iwona Kijowska, pomysł utworzenia tego kierunku na PWSZ w Elblągu pojawił się w kontekście badań prowadzonych przez konsultantów Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w latach 2019 - 2020. - Wyniki tych badań mówią o tym, że co drugi uczeń, który idzie do klasy pierwszej jest dzieckiem wymagającym interwencji logopedycznej. Ponad 50 procent dzieci ma różnego rodzaju wady wymowy, jest to bardzo duży odsetek - podkreśla dr Iwona Kijowska.

Kształcenie na poziomie pierwszego stopnia odbywać się będzie w ciągu 3 lat (6 semestrów), to 2130 godzin, w tym 270 godzin praktyk zawodowych. Kształcenie drugiego stopnia to 2 lata nauki (cztery semestry), 1185 godzin, w tym 240 godzin praktyk zawodowych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Będzie przygotowany również do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju dzieci i uczniów, zaspokajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie porozumiewania się (mowy), a także współpracy z nauczycielami, psychologami, logopedami i innymi specjalistami w obszarze rozwijania sprawności i kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz niwelowania zaburzeń mowy. Wybierając uzupełniające studia II stopnia studenci obiorą ścieżkę dyplomowania z zakresu neurologopedii.

Podczas konferencji prasowej prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk poinformował także o ostatnim sukcesie uczelni, która otrzymała Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2020.

- To akcja, którą od lat prowadzi Fundacja Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego, a te wyróżnienia są silnie umocowane i cenne. Od wielu lat bierzemy udział w konkursie i dostajemy wyróżnienia, w tym roku już po raz dziesiąty - mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

W programie Uczelnia Liderów certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które kształcą liderów społecznych: absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Certyfikat potwierdza, że instytucja akademicka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. PWSZ w Elblągu otrzymała również wyróżnienie specjalne Akademicki Oscar z okazji dziesiątej edycji konkursu. Jest to wyróżnienie dla uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii konkursu Uczelnia Liderów.