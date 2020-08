Maturzyści poznali wyniki egzaminów i odebrali świadectwa dojrzałości

Abiturienci, którzy w tym roku przystąpili do matury, dowiedzieli się we wtorek (11 sierpnia), jakie uzyskali wyniki. W województwie warmińsko-mazurskim egzamin maturalny zdało 69,1 procent uczniów. Zobacz zdjęcia.

We wtorek tegoroczni maturzyści w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne mogli sprawdzić wyniki swojego egzaminu dojrzałości. Logowanie do każdego z systemów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które abiturienci otrzymują od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

- Z biologii poszło mi dobrze, trochę gorzej z chemii, moim zdaniem była ona trudniejsza. Generalnie jestem jednak zadowolony z wyniku egzaminu. Myślę, że nauczanie zdalne może się jednak przełożyć na wyniki matur. Na powtórki z niektórych przedmiotów był kładziony mniejszy nacisk, przez to ich poziom również był niższy - mówi Bartek, maturzysta z I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu.

Dla Natalii, która także jest maturzystką z I LO w Elblągu, najtrudniejsza była matematyka.

- To dlatego, że ja jestem humanistką. Spodziewałam się, że będzie trochę lepiej, ale nie jest tak bardzo źle. Generalnie jestem zadowolona z wyniku. Moim zdaniem najprostszy był język angielski. Może to też kwestia tego, że najdłużej uczyłam się właśnie tego przedmiotu - mówi uczennica.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił, że przeprowadzenie matur w tym roku było bezpieczne mimo epidemii koronawirusa w Polsce. Tym, którym nie poszło, będą mogli jeszcze w tym roku przystąpić do egzaminu poprawkowego. Warunkiem jest jednak, że oblany został tylko jeden egzamin. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczono na 8 września. Jego wyniki zostaną podane do 30 września. Podczas konferencji szef MEN podał, że do egzaminu maturalnego przystąpiło 259 tys. osób. Maturę zdało 74 procent uczniów. Poprawkę będzie mogło zdawać 17 procent maturzystów, a 9 proc. oblało.

- Na ten moment uczniowie wiedzą więcej niż my. Tymczasem zbieramy wyniki, liczymy, robimy podsumowania. Najważniejsza informacja to taka, że wszyscy nasi maturzyści zdali egzamin dojrzałości. Prawdziwe podsumowanie będzie pod koniec września, po egzaminach poprawkowych. Co dzisiaj mówią nam o wynikach sami maturzyści? Są trochę zdziwieni, ponieważ bali się wyników egzaminu z języka polskiego, na którym zaskoczyło ich Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Obawiali się tutaj kardynalnych błędów, jednak poszło im lepiej, niż myśleli. Dzisiaj przychodzą po świadectwa uśmiechnięci, zadowoleni. Zachowujemy oczywiście reżim sanitarny. Uczniowie przychodzą pojedynczo, zachowany jest dystans, jest dezynfekcja dłoni oraz maseczki – mówi Anna Luiza Górecka, zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała, że w województwie warmińsko-mazurskim do matury przystąpiło 8 858 osób. Egzamin zdało 69,1 procent, do egzaminu poprawkowego może przystąpić 19,4 procent. 11,5 procent osób nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.