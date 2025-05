Międzynarodowe spotkanie studentów w ANS

W dniach 19-23 maja br. w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w Instytucie Ekonomicznym odbywa się tygodniowe spotkanie warsztatowe w ramach BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (Mieszanego Intensywnego Programu) pn. "The European Union’s Inclusion and Diversity Policy: Balancing Regulation, Innovation, Sustainable Development, and Economic Growth".

W tygodniowym wydarzeniu bierze udział ponad dwudziestu studentów i wykładowców z czterech Uczelni europejskich: University of Poitiers (Francja), International Hellenic University (Grecja), Bucharest University of Economic Studies (Rumunia) oraz ANS w Elblągu. Warsztaty zostały poprzedzone spotkaniami online uczestników. Wydarzenie jest realizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W programie pobytu znalazły się wykłady kadry akademickiej ANS w Elblągu oraz wykładowcy z Grecji. Uczestnicy w mieszanych międzynarodowych grupach opracowują poszczególne zagadnienia związane z tematem BIP, aby na koniec przedstawić wnioski z przeprowadzonych zajęć. - Tego typu przedsięwzięcie realizujemy po raz pierwszy na Uczelni. Praca w grupie międzynarodowej jest dużym doświadczeniem dla studentów i wykładowców naszego Instytutu. Planujemy realizację kolejnych tego typu programów. - zapowiedział dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Uczestnicy BIP w ramach programu odbywają również wizytę studyjną w Domu pod Cisem oraz mają okazję zwiedzić Muzea w Malborku, Elblągu i Gdańsku oraz starówkę Elbląga i Gdańska. - Jestem pierwszy raz w Polsce i zaskoczyło mnie, że jest tak zielono. Pochodzę z Francji i pierwszy raz widziałam zamek cały z cegły, bardzo mi się podobał. - powiedziała Lily-Rose Lambert z Francji. arch. ANS

