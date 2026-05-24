Młodzi Elblążanie w półfinale konkursu Explory

Młodzież z Elbląga znów pokazuje, że pasja, wiedza i kreatywność mogą prowadzić na ogólnopolskie salony innowacji. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu znaleźli się w gronie półfinalistów prestiżowego konkursu Explory największego w Polsce programu wspierającego młode talenty w obszarze STEAM, czyli nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.

NIkodem Szczypiński, fot. ze strony Explory

Do półfinału zakwalifikowano blisko 150 projektów z całego kraju. Każdy z nich to efekt miesięcy pracy, badań i poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Dla młodych twórców udział w Explory to nie tylko możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed ekspertami z różnych dziedzin, ale także szansa na zdobycie cennego doświadczenia, inspiracji i przepustki do Finału Explory 2026.

Wśród najlepszych są reprezentanci II LO w Elblągu . Oto ich projekty:

1. Projekt: Transestryfikacja zużytych olejów spożywczych do produkcji biodiesla - Karolina Szczepanik, Olga Pulka, Nadia Leonowicz

2. Projekt: VVVEBA COMPACT Pocked-sized, smart protection for your bike Nikodem Szczypiński

Już w dniach 25-29 maja młodzież zaprezentuje swoje projekty przed Jury i zawalczy o miejsce w wielkim finale konkursu.

Teraz także mieszkańcy mogą mieć swój udział w tym sukcesie. Organizatorzy przewidzieli możliwość głosowania online na ulubione projekty uczestników. To świetna okazja, by wesprzeć młodych, ambitnych elblążan i pokazać, że lokalna społeczność trzyma za nich kciuki.

Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na projekty młodzieży z II LO i wspólnego kibicowania naszym półfinalistom. Każdy głos ma znaczenie i może pomóc młodym talentom zrobić kolejny krok w stronę naukowej kariery.

Linki do filmów o projektach: N. Szczypiński https://glosuj.explory.pl/?cid=1715&cac=submission&ctx=page&cm=0&sid=2469

K. Szczepanik https://glosuj.explory.pl/?cid=1715&cac=submission&ctx=page&cm=0&sid=2007

