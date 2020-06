Najpierw dezynfekcja, później odbiór świadectwa

Zakończenie roku szkolnego i związane z nim rozpoczęcie wakacji to dzień, na który czeka wielu uczniów. W tym roku, jak wiele innych wydarzeń, będzie ono wyglądać nieco inaczej ze względu na pandemię koronawirusa.

Rok szkolny 2019/2020 kończy się w najbliższy piątek, 26 czerwca.

- Uroczystość będzie skromniejsza niż w minionych latach, przygotowujemy ją jednak na tyle, na ile jest to w tej sytuacji możliwe – mówi Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu. - Zaczynamy o 8.15, wtedy swoje zakończenie będzie miała klasa VIII, oczywiście z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Nie będzie też żadnego występu artystycznego – podkreśla. Dodaje, że zgodnie ze zwyczajem, odbędzie się wtedy uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klasy VII.

Dyrektor SSP nr 3 zaznacza, że w szkole było w tym roku łącznie 13 klas, w tym jedna VIII. Tym razem nie spotkają się jednak na większym, wspólnym zakończeniu. – Od godz. 9 do 12 będą przychodzić do szkoły poszczególne klasy: będą one wchodzić do szkoły różnymi drzwiami, a wychodzić zupełnie inną drogą, by nie mijać się z tymi, którzy będą mieli zakończenie roku po nich – mówi. Zaznacza, że tegoroczne zakończenie roku szkolnego będzie miało w związku z pandemią kameralny charakter, małe grupy będą je przeżywać w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, jednak pewne elementy pozostaną niezmienne. - Wręczymy uczniom świadectwa i upominki, a wyróżnionym nagrody. Wszystko będzie się jednak odbywać w przewidzianych odstępach, z wykluczeniem niepotrzebnego kontaktu, uścisków dłoni itp. W tych sprawach pracownicy szkoły są odpowiednio poinstruowani i będą tych kwestii pilnować. Co 20 min. będzie też przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń – mówi dyrektor.

Świadectwa dla uczniów będą pakowane oddzielnie, krzesła w salach dzieli odstęp dwóch metrów, a maseczki, jak na minionych egzaminach, będzie można zdjąć dopiero po zajęciu miejsc. - Poinformowaliśmy też rodziców, że świadectwa można będzie odebrać do 30 września w sekretariacie albo gdy zacznie się kolejny rok szkolny, bo nie wszyscy wyrażają chęć, by dzieci brały udział w zakończeniu – zaznacza Hanna Szuszkiewicz.

O tym, jak będzie wyglądało zakończenie roku i w jakim trybie zostaną wydane świadectwa, decyduje dyrekcja poszczególnych szkół. Tak zbliżającą się uroczystość opisuje Beata Orzech, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu:

- Zakończenie dla poszczególnych klas jest rozłożone na tury, które będą się odbywać od godz. 9 do 12 – mówi – Spotkania zostaną przeprowadzone w oddzielnych, dużych pomieszczeniach. Klasy spotkają się w swoim gronie razem z wychowawcą, uczniów krótko pożegna także przedstawiciel dyrekcji – zaznacza.

Również w III LO uczniowie będą wchodzić do szkoły różnymi drzwiami, oczywiście w maseczkach. Zanim udadzą się do sal będą także dezynfekować ręce. - Nie będzie też uścisków dłoni przy gratulacjach – podkreśla Beata Orzech.

„Na zakończenie roku może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, wychowawca, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. „ Uczniowie unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły”. „Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły i hali sportowej” - to tylko niektóre wytyczne dla uczniów i pracowników na najbliższy piątek, zamieszczone na stronie III Liceum Ogólnokształcącego.

Jak widać, zakończenie roku w polskich szkołach rzeczywiście będzie w tym roku nieco inne. Inne będą z pewnością same wakacje w dobie pandemii, ale uczniowie bez wątpienia zdołają wykorzystać ten czas po swojemu.