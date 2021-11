Obchody jubileuszowe w SP 4

75 lat w wymiarze historycznym nie jest okresem zbyt długim, jednak dla życia szkolnego to czas, który przyniósł mnóstwo wspaniałych idei, który pozwolił spotkać wielu wyjątkowych ludzi. Z tego względu chcielibyśmy, żeby 75 jubileusz ocalił od zapomnienia bogatą historię, która drzemie w znanych nam wszystkim murach. Zachowując szacunek dla poprzednich pokoleń i ich dokonań, chcemy budować w obecnych uczniach poczucie tożsamości z tym miejscem, w którym młodzież spędza znaczną część swojego życia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości, absolwentów, uczniów, pracowników i przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły obchodów tego ważnego dla nas święta. Postanowiliśmy wykorzystać nowoczesne technologie i dzielić się z Państwem interaktywnie podejmowanymi inicjatywami. Już teraz serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej szkolnej strony oraz Facebooka, gdzie na bieżąco będą przedstawiane efekty naszych działań.

Choć nasze inicjatywy rozpoczynają się już teraz, to dopiero w maju planujemy uroczyście podsumować 75 lat funkcjonowania placówki. Jednym z zaplanowanych działań jest rodzinny festyn, który w zamyśle ma być spotkaniem wielopokoleniowym.

Największym przedsięwzięciem będzie stworzenie muralu. Jego odsłona nastąpi również wiosną. Od października do maja w szkole będą odbywały się różne konkursy i inicjatywy związane z obchodami. Już dziś uczniowie mają okazję zapoznać się z plakatami, gazetkami nawiązującymi do tradycji, a także do postaci Henryka Sienkiewicza, który jest patronem szkoły. Wkrótce będzie możliwy wirtualny spacer po naszej placówce. Mamy nadzieję, że Absolwenci z sentymentem i przyjemnością jeszcze raz „przejdą” korytarzami tak dobrze znanego im miejsca.

Zachęcamy do zaangażowania się w obchody Jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 4.