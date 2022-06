Kolejny rocznik ukończył studia pielęgniarskie na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. W piątek (10 czerwca) odbyło się tradycyjne czepkowanie nowych pielęgniarek i pielęgniarzy. Zobacz zdjęcia.

To tradycja

Czepkowanie to tradycyjna uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy na zakończenie pierwszego etapu kształcenia. W tym roku Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych ma na tym kierunku aż 88 absolwentów. To, jak podkreśla Barbara Głowacka, koordynator kierunku pielęgniarstwo i pełnomocnik rektora ds. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej AMiSNS, świadczy, że ten zawód niezmiennie cieszy się popularnością. - Zainteresowaniem tym kierunkiem jest duże. Nawet okres pandemii tego zainteresowania nie wyhamował. Pielęgniarstwo to kierunek praktyczny, mnóstwo godzin spędzamy na zajęciach w szpitalach i placówkach medycznych. Obecnie studenci są bardzo wymagający, nie wystarczają im jedynie wykłady i zajęcia dydaktyczne. Dużo czasu spędzamy w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które mamy w naszej uczelni - mówi Barbara Głowacka.

Tam przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze szkolą się m.in. na fantomach medycznych.

- Fantom oddycha, ma patologiczne szmery, wymiotuje, kaszle... Możemy zaprogramować wszystkie symptomy, z którymi spotykamy się u prawdziwego pacjenta - zaznacza Barbara Głowacka.

Piękny, ale trudny zawód

- Pielęgniarstwo to zawód, nauka i sztuka - tymi słowami Barbara Głowacka powitała na uroczystości czepkowania absolwentki i absolwentów pielęgniarstwa.

- Otrzymując czepek wstępujecie w szeregi pielęgniarskiej grupy zawodowej. Rozpoczynacie nowy rozdział życia, w którym przyjdzie wam podejmować trudne decyzje, decyzje pod presją czasu, bo to często minuty decydują o zdrowiu i życiu naszego pacjenta. Pielęgniarstwo to zawód, nauka i sztuka. Od pielęgniarek wymaga się umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych, a przede wszystkim wiedzy. W czasie cyfryzacji, ogromnego postępu technologicznego i nowoczesnych sprzętów medycznych ułatwiających nam pracę zawodową, to empatia, fachowość oraz troska o drugiego człowieka nadal w pielęgniarstwie są niezastąpione - mówiła Barbara Głowacka.

Jak podkreśliła w wykładzie, który był częścią uroczystości czepkowania, dr n. med. Anna Tałaj, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, w zawodzie pielęgniarki bardzo ważna jest inteligencja emocjonalna. - To piękny, ale trudny i wymagający zawód. Czy wasze pielęgniarstwo będzie dziełem serca? Czy wykonując ten piękny zawód nie będziecie podążać po bezdrożach? Aby osiągnąć sukces i pokochać ten zawód na całe życie, należy posiadać nie tylko konkretne kompetencje, ale też umiejętności interpersonalne. Bardzo ważne jest to, aby mieć odpowiednio rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Ta cecha jest bardzo potrzebna w zawodzie pielęgniarki – mówiła dr n.med. Anna Tałaj.

Zaznaczyła również, że najwyższą wartością dla pielęgniarek i pielęgniarzy jest życie i zdrowie pacjenta. - Zawód ten wiąże się z odpowiedzialnością za tą najwyższą wartość. Życzę wam, aby praca zawodowa niosła ogrom satysfakcji, zadowolenie, i aby nigdy nie zabrakło wam chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Niech wasze zaangażowanie w opiekę nad chorym zawsze budzi w was dumę - mówiła dr n. med. Anna Tałaj.

3716 absolwentek i absolwentów

Przypomnijmy, że kierunek pielęgniarstwo pierwszego stopnia rozpoczął działalność na uczelni w 2005 roku. Łącznie absolwentów pierwszego oraz drugiego stopnia tego kierunku jest już 3716. Wśród tegorocznych absolwentek są m. in. panie Aleksandra i Paulina.

- Jest to nie tylko zawód, ale także powołanie. Mam rangę kaprala rezerwy i chciałabym pracować jako pielęgniarka w wojsku - mówi pani Paulina

- Ja natomiast myślę o pracy z dziećmi, ale najpierw rozpocznę naukę na studiach pielęgniarskich drugiego stopnia - dodaje pani Aleksandra.

- Państwa sukces to dla nas powód do dumy, to także efekt finalny ciężkiej pracy. Dzisiaj w sposób symboliczny podsumowujemy pewien etap w Państwa życiu, etap ważny, ale otwierający kolejne drzwi w życiowej przestrzeni. Trzeba z tych nowych możliwości właściwie skorzystać. Wiele, jak nie wszystko, zależy od Państwa - podkreśliła dr Izabela Seredocha, prof. Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, prorektor ds. kształcenia.

Od 2001 roku mury uczelni opuściło łącznie ponad 13500 tys. absolwentów.