Prosektorium dla uczelni

Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę prosektorium, które powstanie na potrzeby studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w miejscu byłej przychodni ortopedycznej przy ul. Związku Jaszczurczego.

- Projekt architektoniczno-budowlany zakłada przebudowę budynku byłej poradni ortopedycznej i alergologicznej z przekształceniem na prosektorium akademickie. W budynku przewidziano następujące strefy funkcjonalne: higieniczno-sanitarną, dydaktyczną oraz biurową. Po przebudowie budynek będzie pełnił funkcję oświatową służącą edukacji studentów w zakresie anatomii – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Zgodę na wynajęcie budynku uczelni na 10 lat wyraziła wcześniej Rada Miejska w Elblągu.

Jak dodaje Zyta Wrzos, kierownik działu rekrutacji i promocji Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, prace adaptacyjne już ruszyły. Uczelnia nie zdradza kosztorysu prac.

- Obejmują dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów dydaktycznych, sanitarnych i przeciwpożarowych. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie października 2025 r. – informuje Zyta Wrzos.

AMiSNS planuje również rozbudowę swojej bazy przy ul. Lotniczej, gdzie ma powstać budynek Collegium Anatomicum.

– Obejmuie m.in. nowoczesne prosektorium, laboratoria i zaplecze dydaktyczne. Projekt oczekuje na rozstrzygnięcie w konkursie, które planowane jest w trzecim kwartale 2025 r. – dodaje przedstawicielka uczelni.

Inwestycja, jak już wcześniej informowaliśmy, ma powstać w ciągu trzech lat i kosztować około 12 mln złotych. Projekt zakłada budowę budynku o powierzchni 683 m kw. wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.