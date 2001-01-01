Rodzinny festyn w SP 16

Rodzinne świętowanie w duchu ekologii, uśmiechy dzieci, wspólna zabawa i praktyczna lekcja troski o planetę — tak wyglądał tegoroczny Festyn Ekologiczny "Dbamy i Mamy" w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu odbył się pod hasłem „Rodzinnie dla Planety”. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z E.Leclerc i przyciągnęło liczne grono mieszkańców miasta oraz okolic, którzy wspólnie świętowali i uczyli się, jak troszczyć się o naszą planetę.

Program festynu obfitował w atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkoły, przygotowując występy artystyczne o tematyce ekologicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fantowa loteria, a także konkursy, w których mogli uczestniczyć zarówno najmłodsi, jak i dorośli.

Jedną z głównych atrakcji był konkurs na Super Rodzinę. Uczestnicy rywalizowali w różnorodnych konkurencjach, a zwycięzcą została rodzina, która zdobyła największą liczbę punktów. Niektórzy uczestnicy dodatkowo zadbali o wyjątkowe przebrania, co dodało wydarzeniu barwnego i radosnego charakteru.

Podczas festynu prowadzona była również zbiórka surowców wtórnych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zebrać pokaźną ilość materiałów, co było kolejnym dowodem, że wspólnymi siłami możemy realnie działać na rzecz środowiska.

Festyn „Dbamy i Mamy” jest imprezą cykliczną, organizowaną co roku. Tegoroczna edycja ponownie potwierdziła, że troska o środowisko to odpowiedzialność nas wszystkich i może być źródłem radości oraz budowania więzi w lokalnej społeczności. Do zobaczenia za rok!