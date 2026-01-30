UWAGA!

----

Rusza Uczniowski Budżet Obywatelski

 Elbląg, Rusza Uczniowski Budżet Obywatelski
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Uczniowski Budżet Obywatelski (UBO) to pilotażowy projekt skierowany do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, którego celem jest włączenie młodzieży w realne współdecydowanie o tym, na co przeznaczyć część środków publicznych w swojej szkole.

Program ma przede wszystkim charakter edukacyjny i obywatelski, uczy uczniów, jak działa partycypacja społeczna oraz jak zgłaszać pomysły, planować działania i podejmować decyzje w sposób demokratyczny.

W ramach UBO uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać swoje projekty, które odpowiadają na potrzeby społeczności szkolnej (np. doposażenie przestrzeni wspólnej, działania integracyjne, sportowe, kulturalne, edukacyjne itp.).

Program zakłada przejrzysty proces, który rozpoczyna się już w lutym - od zajęć promujących ideę budżetu obywatelskiego, przez składanie wniosków, ocenę formalną i merytoryczną, aż po głosowanie i realizację wybranego zadania.

Dzięki pilotażowi UBO uczniowie zyskają możliwość realnego wpływu na swoją szkołę, rozwiną odpowiedzialność, nauczą się współpracy i podejmowania decyzji, a także wzmocnią poczucie, że ich głos ma znaczenie.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Mało afer z budżetem obywatelskim macie? Chcecie jeszcze uczniów wciągać w tę patologię i uczyć kombinatorstwa i wydawania nie swoich pieniędzy? Brawo, gratulacje :-/
Reklama
 