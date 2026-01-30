Rusza Uczniowski Budżet Obywatelski

Uczniowski Budżet Obywatelski (UBO) to pilotażowy projekt skierowany do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, którego celem jest włączenie młodzieży w realne współdecydowanie o tym, na co przeznaczyć część środków publicznych w swojej szkole.

Program ma przede wszystkim charakter edukacyjny i obywatelski, uczy uczniów, jak działa partycypacja społeczna oraz jak zgłaszać pomysły, planować działania i podejmować decyzje w sposób demokratyczny.

W ramach UBO uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać swoje projekty, które odpowiadają na potrzeby społeczności szkolnej (np. doposażenie przestrzeni wspólnej, działania integracyjne, sportowe, kulturalne, edukacyjne itp.).

Program zakłada przejrzysty proces, który rozpoczyna się już w lutym - od zajęć promujących ideę budżetu obywatelskiego, przez składanie wniosków, ocenę formalną i merytoryczną, aż po głosowanie i realizację wybranego zadania.

Dzięki pilotażowi UBO uczniowie zyskają możliwość realnego wpływu na swoją szkołę, rozwiną odpowiedzialność, nauczą się współpracy i podejmowania decyzji, a także wzmocnią poczucie, że ich głos ma znaczenie.