Ruszył program Naturalnie Elbląg

We wtorek (21 lutego) w Elbląskim Parku Technologicznym zainaugurowano program „Naturalnie Elbląg”. Rozstrzygnięto między innymi konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, który wygrała Szkoła Podstawowa nr 12. Zobacz zdjęcia.

EPT realizuje program wspólnie z Departamentem Ochrony Środowiska oraz Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, a jego adresatami są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych.

- Elbląski Park Naukowy to biznes i nauka, a w przyszłości to wy ten biznes będziecie kreowali. Mam nadzieję, że będzie on pozwalał na zachowanie naszych walorów krajoznawczych, których w Elblągu jest wiele. Możemy cieszyć się mieszkaniem w okolicy, która ma tereny zielone, górzyste, tereny wodne, miejsca do rekreacji i wypoczynku, a także do rozwoju swoich pasji - mówi Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski nawiązał do inwestycji ekologicznych, które są obecnie realizowane w naszym mieście. - Od wielu lat stawiamy na rozwój miasta, ale w równowadze z ekologią. Kończymy w maju modernizację oczyszczalni ścieków. Podjęliśmy też działania, aby mieszkańcy mieli bardzo dobrą wodę w kranach. Jesteśmy na tym polu wśród liderów, ponieważ mamy wszystkie ujęcia wody głębinowe, nowoczesną stację uzdatniania wody, a obecnie prowadzimy kampanię zachęcającą do picia wody prosto z kranu. Jest ona bardzo dobrej jakości - mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Podczas inauguracji programu rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący ochronę środowiska w Elblągu. Wpłynęło na niego 50 prac, a najlepiej oceniono plakat przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 12 w Elblągu. Drugie miejsce zajął Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 4. Odbyły się też interaktywne zajęcia dla uczniów z prezentacją wpływu człowieka na środowisko przeprowadzone przez Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT.