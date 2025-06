Srebrny i Brązowy Wilk dla uczniów I LO

Uczniowie I LO znaleźli się na piątym miejscu w wojewódzkim rankingu Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Realizowali w tym roku szkolnym dwa projekty - "Na Twój brak mówię TAK" (pomoc lokalnym seniorom), za który otrzymali Brązowego Wilka oraz "Przystępna historia" (historia XX wieku przekazana w ciekawy sposób), za który otrzymali Srebrnego Wilka. Zobacz zdjęcia.

"Przystępna historia" to projekt, którego celem było wzbudzenie zainteresowania młodzieży historią XX wieku. Pięciu chłopaków z klasy 2g pokazało, że historia to nie tylko teoria z podręczników i setki dat, ale również fascynująca dziedzina wiedzy, która może stać się pasją. Z takim właśnie przesłaniem odwiedzili aż 11 elbląskich szkół podstawowych. Jeden z uczniów jest fanem produktów firmy Cobi i to właśnie makiety z klocków były głównym materiałem szkoleniowym w projekcie, co bardzo podobało się młodym odbiorcom.

„Na twój brak mówię TAK” zrodził się natomiast z chęci pomocy starszym osobom, które potrzebują wsparcia materialnego, ale też poświęcenia im czasu i uwagi. Dzięki współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych grupie projektowej udało się przekazać podopiecznym placówki nowy telewizor, kuchenkę, lodówkę oraz wersalkę. Wsparto również seniorów z DPS „Niezapominajka” oraz beneficjentów lokalnej akcji Kryptonim Senior (Instytut Potencjału). Licealiści zorganizowali także happening uliczny, w trakcie którego wręczali własnoręcznie zrobione laurki. Działania grupy zwieńczył konkurs literacki „Słowa nie mają metryki”, w którym wzięli udział seniorzy zrzeszeni w klubach, stowarzyszeniach i placówkach opiekuńczych..

Młodzież pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali oba projekty - partnerom instytucjonalnym, osobom prywatnym, rodzicom, dyrekcji I LO oraz poszczególnym nauczycielom. To była dla nich wielka przygoda, wspaniałe doświadczenie sprawczości oraz świetna lekcja kompetencji, które w przyszłości mogą okazać się kluczowe w realiach przyszłej pracy.