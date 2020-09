Stacjonarnie, zdalnie, hybrydowo

Wiemy już, jak wygląda rzeczywistość nauki w szkołach podstawowych i średnich w czasie pandemii. Elbląskie szkoły wyższe właśnie poinformowały, jak będzie wyglądał nadchodzący rok akademicki.

EUH-E

W EUH-E, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, grupy na zajęciach stacjonarnych nie mogą być większe niż 45-50 osób (w przypadku większej liczby studentów zajęcia mają być prowadzone w trybie zdalnym), a pomieszczenia, w których mają odbywać się zajęcia, muszą zapewniać możliwość zachowania dystansu społecznego. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe. Studenci mają wchodzić do budynku zachowując odstęp 1,5 m i już przy wejściu zasłaniać nos i usta maseczką lub przyłbicą. Obowiązuje też dezynfekcja rąk. W pomieszczeniach wspólnych, jak biblioteka, bufet i korytarze również należy korzystać z masek lub przyłbic i zachowywać dystans społeczny.

W zarządzeniu rektora EUH-E czytamy również: "Zaleca się studentom uczestniczenie w zajęciach w maskach/przyłbicach, wykładowca ze względów bezpieczeństwa może wymagać od studentów takiej ochrony. W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej obowiązuje ochrona ust i nosa zarówno w salach, w których prowadzone są zajęcia, jak i w przestrzeniach wspólnych”.

W dziekanatach i pozostałych komórkach organizacyjnych ma obowiązywać rejestr wizyt studentów. Z kolei wykładowcy mają tak planować przerwy w zajęciach, by nie prowadziło to do kumulacji osób we wspólnych przestrzeniach.

„Wszyscy pracownicy uczelni są zobowiązani do reagowania w sytuacji, gdy osoby przebywające w budynku nie przestrzegają obowiązku zakrywania ust i nosa". Pomieszczenia mają być zaopatrzone w płyny do dezynfekcji rąk, sama dezynfekcja ma być obligatoryjna. „Na zajęcia nie należy przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych” - czytamy w zarządzeniu. Tego rodzaju zasad jest oczywiście więcej. Cały rektorski dokument (bez załączników) zawierający nowe normy ma 6 stron, a z jego pełną treścią można zapoznać się tutaj.

PWSZ

„W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w sposób hybrydowy, tj. w trybie stacjonarnym i zdalnym” - czytamy na stronie szkoły.

Zajęcia stacjonarne mają być prowadzone w ograniczonym zakresie, taki tryb ma dotyczyć głównie zajęć praktycznych, wymagających kontaktu z nauczycielem lub określonego oprzyrządowania. „Kształcenie zdalne będzie prowadzone w trybie synchronicznym (komunikacja online - dwustronna studentów z nauczycielem) na platformach MS Teams i Zoom. W ten sposób będą odbywały się wykłady, seminaria i wybrane ćwiczenia. Komunikacja asynchroniczna (offline) np. na platformie Moodle lub kanałach MS Teams, będzie wykorzystywana do udostępniania materiałów pomocniczych" – informuje PWSZ.

Pierwsze roczniki poszczególnych kierunków mają zacząć zajęcia dopiero 19 października, w pierwszych tygodniach studenci mają mieć zasadniczo zajęcia stacjonarne, "umożliwiające poznanie uczelni i wstępną adaptację do studiów". Szczegóły organizacyjne mają zostać opracowane przez dyrektorów poszczególnych instytutów i zostać umieszczone na stronie uczelni. Jeśli chodzi o dom studencki, studenci mają być zakwaterowani w pokojach dwuosobowych. "Przy obsadzie pokoi będzie preferowane kryterium uczestniczenia studentów w tych samych grupach ćwiczeniowych lub wykładowych".

Pewne informacje o organizacji zajęć w kolejnym roku akademickim można znaleźć m. in. na stronie Instytutu Ekonomicznego.

"Seminaria, proseminaria i konsultacje nauczycieli akademickich mogą odbywać się w trybie zdalnym" – czytamy na stronie. Z kolei w zarządzeniu rektora PWSZ czytamy, że zajęcia dydaktyczne, "ze względu na ich specyfikę lub z innych ważnych powodów, mogą być prowadzone stacjonarnie z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Regulaminem sanitarnym w PWSZ w Elblągu". Można się więc spodziewać, że również w przypadku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mają obowiązywać zasady bezpieczeństwa związanych z dezynfekcją, maseczkami, ograniczeniem ilości osób w grupach itd.