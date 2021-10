Stołówkowe rewolucje w SP 4 i nie tylko

Nowe oblicze zyskały stołówka i kuchnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. Dziś (25 października) doczekały się oficjalnego otwarcia. Zobacz zdjęcia.

Jak podkreśla prezydent Witold Wróblewski, podobne zmiany w elbląskich szkolnych stołówkach dotyczą też SP nr 11 i 12.

- Dostaliśmy 186 tys. zł dofinansowania, w sumie te projekty opiewają na kwotę 232 tys. zł – zaznacza. Dofinansowanie w ramach projektu przyznał wojewoda warmińsko-mazurski, reszta to wkład samorządu. - Myślę, że najbardziej zadowolone z tych nowych stołówek będą dzieci - dodaje prezydent Elbląga.

- Ta stołówka była naszym troszeczkę słabym punktem, staraliśmy się przy pomocy urzędu ją trochę reaktywować, ale to, co się teraz stało, to jest rewolucja – podkreśla Katarzyna Wyżlic, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Przyznaje, że okres remontu w szkole nie był łatwy, choćby ze względu na opóźnienia dostaw materiałów. Jak podkreśla, stołówka w "czwórce" zyskała nowe oblicze, a szkolna kuchnia wzbogaciła się o nowe wyposażenie, m. in. piece czy naczynia.

W SP nr 4 zrealizowano w ostatnim czasie także inne potrzebne prace remontowe. Jak podkreśla wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, szkołę mogą czekać kolejne zmiany.

- Rozmawiamy o kolejnych środkach, żeby tę szkołę trochę jeszcze wyremontować – podkreśla wiceprezydent. - Wierzę, że w przyszłorocznym budżecie uda się wyasygnować podobne środki jak w tym roku, a były to 2 miliony zł na remonty (w szkołach, których organem założycielskim jest miasto – red.) – dodaje.

- Teraz zaczynamy akcję z dziećmi promującą zdrowy styl żywienia i zdrowy styl życia w ogóle – zaznacza Katarzyna Wyżlic. Dzieci w ramach konkursu przygotowały m. in. rysunki zachęcające do odpowiedniego odżywiania, w czasie szkolnych zajęć przygotowywały też zdrowe sałatki.