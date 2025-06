Stypendia od fundacji dla uczniów I LO

Już po raz czwarty Fundacja Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” przyznała stypendia uczniom I Liceum Ogólnokształcącego za wyniki w nauce i działalność społeczną. Odebrało je dziewięcioro uczniów

W tym roku szkolnym do Konkursu Stypendialnego przystąpiło 14 uczniów klas trzecich, do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych 10. Każdy z uczniów przygotował autoprezentację, po której komisja konkursowa wyłoniła laureatów. A są nimi: Filip Gralewicz (I miejsce i stypendium na rok szkolny 2025/2026 w wysokości 7200 zł), Maciej Batko i Filip Nikołajuk (II miejsce ex equo i stypendium po 4,2 tys. zł), Lena Kijewska, Wanessa Zajączkowska i Jakub Izdebski (III miejsce ex equo i stypendia po 3 tys. zł). Komisja postanowiła przyznać także jednorazowe wyróżnienia w kwocie po 1000 zł Zofii Siniarskiej, Lenie Krzemińskiej i Kornelii Wasiłyszyn. W sumie na stypendia fundacja przeznaczyła 27,6 tysięcy złotych. Laureaci musieli się wykazać nie tylko wynikami w nauce, ale także aktywnością społeczną i ponadobowiązkową edukacją.

Pomysłodawcami i fundatorami nagród są Beata i Marek Górscy. Fundacja „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” została utworzona w 2021 roku jako wyraz wdzięczności jej założycieli za uzyskane w ich życiu dobro. Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Fundacji istotną rolę w kształtowaniu postaw Fundatorów, w ich wychowaniu i wykształceniu, miały różne jednostki edukacyjne, w tym szkoły w ich rodzinnym mieście – Elblągu. Wśród nich istotną rolę odegrało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, którego oboje są absolwentami. Wspieranie konkretnych szkół stanowi jeden

z elementów działalności charytatywnej realizowanej przez Fundację.

- Wiąże się z tym intencja Fundacji i jej Fundatorów do towarzyszenia stypendystom w ich dalszych losach (również po zakończeniu wypłaty stypendium) oraz wspierania ich dalszej kariery edukacyjnej czy zawodowej, m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleniowych, wpieranie radą, a w uzasadnionych przypadkach również wspieranie materialne ich dalszego rozwoju. Nadzieją Fundatorów jest również przyszłe zaangażowanie stypendystów we wspieranie kolejnych (już młodszych) laureatów Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Państwo Górscy zakładają tu nie tyle wsparcie materialne, co przede wszystkim wsparcie o charakterze coachingowym – informuje I LO.