Tak wygląda rekrutacja do szkół w Elblągu

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. W jej wyniku w elbląskich szkołach, w klasach pierwszych naukę rozpocznie 897 uczniów. Utworzono dla nich łącznie 31 oddziałów - 10 w technikach, 10 w branżowych szkołach I stopnia oraz 11 w liceach ogólnokształcących.

Porównując do zeszłorocznej rekrutacji jest to o ok. 1300 kandydatów mniej, gdyż wówczas przyjęto blisko 2200 chętnych, dla których utworzono aż 74 oddziały. Przyczyną znacznie mniejszej liczby kandydatów w tym roku niż w latach poprzednich była reforma oświaty dot. zniesienia obowiązku nauki w klasach pierwszych dzieci sześcioletnich w 2016 roku.

Nadal widoczna jest tendencja związana z wyborem szkół o profilu zawodowym, to wybór blisko 2/3 uczniów.

1 września w technikach naukę rozpocznie 291 uczniów, w branżowych szkołach I stopnia 305, w liceach 301.

Do szkół kształcących w zawodach dostało się łącznie 596 osób, co stanowi 66,4 proc. wszystkich kandydatów. Największym powodzeniem w technikach cieszyły się zawody: technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego i technik analityk, natomiast w branżowych szkołach I stopnia: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, kucharz.

Aby zapewnić jak najszerszą ofertę kształcenia, w tym roku utworzono siedem oddziałów dwuzawodowych. Powstały one w tych zawodach, gdzie liczba kandydatów była niewystarczająca do utworzenia pełnych, samodzielnych klas. Takie oddziały powstały zarówno w technikach jak i branżowych szkołach I stopnia. Ponadto zmniejszona została liczebność niektórych klas.

W liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2024/2025 naukę rozpocznie 301 uczniów, co stanowi 33,6 proc. wszystkich biorących udział w rekrutacji. W zdecydowanej większości kandydaci wybierali klasy z rozszerzoną matematyką, biologią, chemią, fizyką, pozostali wybrali klasy humanistyczne i oddziały sportowe - tu również utrzymała się tendencja ostatnich lat z priorytetem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.