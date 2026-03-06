Troje uczniów I LO w centralnym etapie Olimpiady Wiedzy o UE

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu odnieśli znaczący sukces, awansując do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Tym samym znaleźli się w gronie 80 najlepszych uczniów z całej Polski. Finalistami etapu centralnego zostali: Apolonia Owczarek, Jakub Chachowski oraz Michał Kruszyński.

W etapie ogólnopolskim uczniowie zmierzą się zarówno z testem zamkniętym, sprawdzającym szczegółową wiedzę o historii, instytucjach i politykach UE, jak i z zadaniami otwartymi, które wymagają samodzielnego formułowania odpowiedzi, analizy źródeł oraz interpretacji procesów zachodzących w Unii. Taka forma pozwala ocenić nie tylko zakres wiedzy, lecz także umiejętność logicznego myślenia, argumentowania i łączenia faktów. Dodatkowo uczestnicy przygotują projekt dotyczący tego jak unijne działania przekładają się na rozwój Elbląga – miasta, z którym są związani na co dzień. Pozwoli im to połączyć europejską perspektywę z potrzebami lokalnego środowiska.

Etap centralny zostanie przeprowadzony w dniach 17–19 kwietnia 2026 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Finaliści i laureaci Olimpiady otrzymają indeksy na prestiżowe kierunki polskich uczelni, co czyni udział w olimpiadzie wyjątkową szansą dla uczniów zainteresowanych dalszą nauką na takich kierunkach jak między innymi: prawo, stosunki międzynarodowe czy administracja publiczna.

Sukces Apolonii, Jakuba i Michała to powód do dumy dla całej społeczności I LO oraz dowód na to, że konsekwencja, ciekawość świata i zaangażowanie prowadzą do imponujących osiągnięć.