Uczennica Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

Ogromny sukces uczennicy klasy IV Liceum Sztuk Plastycznych, Malwiny Gulińskiej, nie umknął uwadze środowiska artystycznego i szkolnego. Jej praca zdobyła wyróżnienie w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Graficznym „Nic Nie Wolno(ść)”, organizowanym przez Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

Spośród 233 zgłoszonych prac to właśnie plakat Malwiny został dostrzeżony i wyróżniony przez jury, co jest nie lada osiągnięciem. Temat konkursu „Nic Nie Wolno(ść)” stanowił wyzwanie dla uczestników, zachęcając ich do głębszej refleksji nad wolnością i jej ograniczeniami w życiu codziennym. Praca Malwiny wyróżniała się nie tylko estetyką i jakością techniczną, ale również głębią przekazu. Przygotowana pod czujnym okiem nauczycielki Romy Jaruszewskiej grafika jest dziełem, które przykuwa uwagę i skłania do przemyśleń.

Malwina, mimo młodego wieku, wykazała się niezwykłą dojrzałością artystyczną i wrażliwością na tematy społeczne. Inspiracją do stworzenia pracy były jej obserwacje dotyczące norm i oczekiwań społecznych, które – jak sama mówi – każdy z nas słyszy już od najmłodszych lat. Jak wyjaśnia: „Inspiracją do powstania mojej pracy były słyszane przez każdego z nas od najmłodszych lat komunikaty nakreślające, jak powinniśmy żyć, jak wypada się zachować, co wolno, czego nie wolno, czym można dzielić się ze światem, a co lepiej stłumić w sobie”. To przesłanie, oparte na przemyśleniach autorki, przyciągnęło uwagę jury konkursowego, które doceniło jej zdolność do ujęcia w graficznej formie tematów bliskich wielu osobom. Malwina chce, by jej praca była nie tylko formą wyrazu, lecz także impulsem do refleksji. Jak sama mówi, zależy jej, aby odbiorca zastanowił się nad wpływem społecznych schematów, które – choć dają złudne poczucie kontroli – mogą ograniczać i ranić. „Chciałabym skłonić odbiorcę do refleksji nad powielaniem ograniczających schematów, które dają nam błędne poczucie kontroli, a tym samym ograniczają i ranią drugą osobę. Sprawiają, że część z nas nasiąknięta za młodu tymi ograniczeniami nie potrafi wyzbyć się ich w dorosłym życiu” – dodaje młoda graficzka.

Życzenie Malwiny już się spełnia, bo jej plakat został zauważony nie tylko przez środowisko artystyczne, ale również przez specjalistów związanych z edukacją i psychologią. Pedagodzy i psychologowie doceniają głębię przesłania i jego znaczenie dla młodych ludzi, którzy często zmagają się z presją norm społecznych. Praca Malwiny jest szeroko komentowana i udostępniana w mediach społecznościowych, gdzie zyskała uznanie jako nie tylko estetyczny, ale również edukacyjny przekaz. Wykorzystanie jej plakatu w dyskusjach na temat wpływu ograniczeń społecznych na rozwój osobisty staje się inspiracją do podejmowania podobnych tematów podczas lekcji wychowawczych i warsztatów.

Malwina Gulińska to przykład młodej, zdolnej uczennicy, która potrafi korzystać z narzędzi sztuki, aby podejmować tematy ważne i aktualne. Jej praca jest świadectwem tego, że młode pokolenie twórców doskonale rozumie złożoność otaczającej nas rzeczywistości i potrafi w niej dostrzec zarówno piękno, jak i wyzwania. Jej sukces jest wynikiem nie tylko talentu, ale także ciężkiej pracy i wsparcia, jakie otrzymuje od pedagogów.

Gratulacje dla Malwiny oraz podziękowania dla pani Romy Jaruszewskiej, która zainspirowała uczennicę do rozwijania umiejętności i sięgania po ambitne cele.