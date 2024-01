Uczniowie z I LO laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

Sześciu uczniów elbląskiego I LO wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Mitologicznej, mierząc się z pytaniami dotyczącymi wierzeń starożytnej Grecji i Rzymu. Spośród ponad tysiąca osób z całej Polski, które wzięły udział w zawodach, uczniowie: Tomasz Brembor z klasy pierwszej i Wanessa Zajączkowska z klasy drugiej, uzyskali tytuł laureata.

Uczniowie w kilku zdaniach opowiedzieli o przygotowaniach oraz o tym, co zachęciło ich do wzięcia udziału w olimpiadzie.

- Pomyślałam, że nie będzie to dla mnie zbyt trudne, bo już od dawna lubiłam mitologię. Bardzo ciekawiły mnie opowieści o bogach, herosach, mitycznych stworach i nimfach. Nadal uważam, że są to tematy bardzo ciekawe i poszerzają wiedzę na temat wierzeń religijnych. Lubię czytać książki o tematyce mitologicznej. Przygotowując się do tej olimpiady wykonałam między innymi kilka quizów oraz testów. Wiedza i trening pozwoliły mi zdobyć zaszczytny tytuł laureata - stwierdziła Wanessa.

- Zawsze interesowałem się, w jaki sposób ludzie próbowali sobie wytłumaczyć jak działa świat. W szkole podstawowej czytałem książki, a nawet grałem w gry komputerowe o tematyce mitologicznej, dzięki czemu znałem już wiele postaci i mitów. Ucząc się do olimpiady mitologicznej wróciłem do tych książek - wynotowałem z nich rożne imiona i pojęcia. Szukałem wiedzy w opracowaniach publikowanych na stronach internetowych oraz przejrzałem arkusze z poprzednich edycji. Sporo informacji musiałem przyswoić w krótkim czasie, ale bardzo się cieszę ze zdobytej wiedzy i zajętego miejsca - mówi Tomasz.

Celem olimpiady jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych z zakresu starożytnej Grecji i Rzymu. W czasie lekcji historii nie ma wystarczającej przestrzeni do wnikliwego omawiania tej tematyki. Wspaniale, że są młodzi ludzie, którzy - mając pasję - pogłębiają swoją wiedzę i osiągają sukcesy.