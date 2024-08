Wakacyjne remonty w szkołach

W elbląskich szkołach trwają wakacyjne remonty. Największy dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

- W Elblągu praktycznie we wszystkich szkołach prowadzonych przez samorząd w okresie wakacji prowadzone są różnego rodzaju bieżące prace remontowe wynikające z potrzeb szkół i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Najczęściej dotyczą one odnowienia sal dydaktycznych, korytarzy, łazienek oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych (m. in. wymiana części elektryki, naprawa części dachu i wentylacji, wymiana drzwi, cekolowanie i malowanie ścian, wymiana paneli podłogowych, częściowa wymiana oświetlenia, drobne naprawy higieniczno-sanitarnych) - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Większe prace remontowe prowadzone są w tym roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu. Część pomieszczeń internatu została zaadaptowana na utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. W Zespole Szkół Mechanicznych natomiast trwa remont pokrycia dachu, zadaszenia wejścia głównego do szkoły oraz obróbek blacharskich przybudówki zachodniej. Na ten cel z budżetu miasta zostało przekazane 60 tys. zł.

Ponadto w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 obecnie trwają prace remontowe w SP nr 1, SP nr 8 i SP nr 15. Prace obejmują remont kuchni i stołówki szkolnej.