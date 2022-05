 Wybierz darmowe lekcje instrumentu

Sport, taniec, śpiewanie, szachy, jazda konna, zajęcia plastyczne, robotyka… A może fotografia?

Współcześni rodzice mają nie lada zagadkę, gdyż paleta zajęć dodatkowych jest bardzo bogata. Chcemy zadbać o jak najbardziej wszechstronny rozwój dziecka. Zapełnić mu czas pozaszkolny aktywnie i twórczo. Otworzyć na nowe wartościowe relacje z rówieśnikami. Wertujemy oferty i ogłoszenia zajęć płatnych często nie wiedząc, że prócz nich jest opcja bezpłatnej nauki gry na instrumencie muzycznym. Taką możliwość daje państwu ZPSM w Elblągu, popularnie zwany szkołą muzyczną, z siedzibą przy ulicy Traugutta.

Mało kto wie, że oprócz szkoły dziennej łączącej zajęcia ogólnokształcące z muzycznymi jest w naszej placówce szkoła popołudniowa. Skupia te dzieci i młodzież, która z różnych powodów chce kontynuować naukę w swoim dotychczasowym miejscu, a jednocześnie dwa lub trzy razy w tygodniu uczęszczać na zajęcia muzyczne. Nauka w takim trybie trwa 4 lata na poziomie podstawowym.

Mogą ją podjąć chętni w wieku 9 – 16 lat. Nie trzeba wcześniej umieć grać, naukę rozpoczynamy dosłownie od zera. Jedynym warunkiem jest posiadanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu. W celu potwierdzenia tego zapraszamy na konsultację, pomożemy odkryć talent i go rozwinąć.

Każdy uczeń „muzycznej” dostaje od nas tygodniowo 2 indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie z nauczycielem specjalistą. A Ci są prawdziwymi profesjonalistami, zawodowymi muzykami, absolwentami akademii muzycznych. Oprócz zajęć gry każdy otrzymuje w pakiecie grupowe zajęcia z teorii muzyki. Tam uczymy zapisu nutowego, rozwijamy słuch, śpiewamy. Posiadamy wypożyczalnię instrumentów, bibliotekę nutową oraz wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne. Ucząc się u nas młody człowiek ma okazję uczestniczyć w wielu ciekawych projektach, wydarzeniach artystycznych, koncertach czy konkursach. Zarówno jako wykonawca jak i słuchacz.

Naukowcy z kanadyjskiego The University of British Columbia stwierdzili, że dzieci, które uczą się gry na instrumencie lepiej radzą sobie na egzaminach z matematyki, biologii i angielskiego w porównaniu do niegrających rówieśników. Przebadano grupę 112 tysięcy osób. Odkrycia sugerują, że to właśnie umiejętności wyniesione z tej nauki przekładają się bezpośrednio na naukę szkolną. Doświadczenia związane z uczeniem się w szkole muzycznej nie tylko odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu zdolności poznawczych ucznia, a także jego motywacji do nauki w szkole i poczucia własnej skuteczności. Jednym słowem nauka gry na instrumencie to jeden z najlepszych wyborów zajęć dodatkowych.

Zachęcamy do rozpoczęcia swojej przygody na muzycznej ścieżce z nami. Warto spróbować! Czekamy na Was! Zarówno młodszych jak i młodzież. Namówcie swoich rówieśników i razem przyłączcie się do naszej orkiestry!

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2022.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 55 611 40 40.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu

Ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

e-mail: sekretariat@elmuzyka.edu.pl

https://elmuzyka.edu.pl

Facebook: zpsm.elblag

---materiał partnera---