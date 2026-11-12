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Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

 Elbląg, Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
Fot. MDK

Za nami IX Elbląski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Zobacz zdjęcia z wydarzenia i poznaj wyniki tegorocznej edycji.

Wyniki:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-4 solo

I miejsce: Aleksandra Pawłowska ZPSM w Elblągu

II miejsce: Maja Popiołek MDK w Elblągu

III miejsce: Lena Zielke MDK w Elblągu

Wyróżnienia:

Maja Osowska SP w Kurzętniku

Marta Raszyńska SP w Kurzętniku

Oliwia Podbielska SP we Fromborku

Oliwia Kwiatkowska SP nr 9 w Elblągu

 

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-4 zespół

I miejsce: ZESPÓŁ „ŚPIEWAJĄCA DZIEWIĄTKA” SP nr 9 w Elblągu

II miejsce: ZESPÓŁ SSP nr 3 w Elblągu

III miejsca: ZESPÓŁ „ZŁOTA NUTA” SP nr 8 w Elblągu

 

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 5-8 solo

I miejsce: Antonina Gajewska ZPSM w Elblągu

II miejsce : Weronika Gromadowska MDK w Elblągu

II miejsce : Igor Kulesza MDK w Elblągu

III miejsce : Julia Anuszek SP nr 11 w Elbląg

III miejsce : Aleksander Laskowski Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie

 

Wyróżnienia:

Natalia Zając SP nr 11 w Elblągu

Natalia Nawocin SP nr 9 w Elblągu

 

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 5-8 zespół

I miejsce: ZESPÓŁ SP nr 9 w Elblągu

II miejsce: ZESPÓŁ SSP nr 3 w Elblągu

III miejsce: ZESPÓŁ „VOX KIDS” Maja Życka i Kornelia Arent PSP SPSK w Elblągu

 

Kategoria Szkoły Ponadpodstawowe solo

I miejsce: Wiktoria Sadowska I LO w Elblągu

II miejsce: Zofia Gołota I LO w Elblągu

III miejsce: nie przyznano

 

Kategoria Szkoły Ponadpodstawowe zespół

I miejsce: DUET Katarzyna Kurt i Maria Kaczmarek I LO w Elblągu

II miejsce: nie przyznano

III miejsce: ZESPÓŁ „BIAŁE ORŁY” z I LO w Elblągu

 

JURY IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej:

1. Monika Pińkowska - od lat związana z elbląską oświatą, od września tego roku dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

2.Krzysztof Narodowski - nauczyciel perkusji w Młodzieżowym Domu Kultury oraz muzyk Orkiestry Wojskowej w Elblągu

3.Marek Rogalski - doktor sztuk muzycznych, nauczyciel wokalu w Zespole „DIAMENTY” w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu

Poziom prezentowanych, w większości tradycyjnych pieśni patriotycznych był wysoki.

Wszyscy uczestnicy VIII Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej otrzymali dyplomy i upominki, a nagrodzeni okolicznościowe statuetki i nagrody.

 

Jak co roku nad całością festiwalu czuwała Małgorzata Wiczenbach – pomysłodawczyni i organizatorka elbląskich festiwali, choreograf i nauczyciel tańca i rytmiki w Zespole Tańca Ludowego „PEREŁKI”, która zachęcała uczestników do wspólnego świętowania z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2026 oraz wzięcia udziału w Miejskim Polonezie.

Laureaci konkursu w każdej kategorii zaprezentowali się podczas Miejskich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości na scenie przy Bramie Targowej. Już dziś zapraszamy za rok, na jubileuszową X edycję Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.


A moim zdaniem...

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Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

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