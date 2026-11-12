Wyniki IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
Za nami IX Elbląski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Zobacz zdjęcia z wydarzenia i poznaj wyniki tegorocznej edycji.
Wyniki:
Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-4 solo
I miejsce: Aleksandra Pawłowska ZPSM w Elblągu
II miejsce: Maja Popiołek MDK w Elblągu
III miejsce: Lena Zielke MDK w Elblągu
Wyróżnienia:
Maja Osowska SP w Kurzętniku
Marta Raszyńska SP w Kurzętniku
Oliwia Podbielska SP we Fromborku
Oliwia Kwiatkowska SP nr 9 w Elblągu
Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-4 zespół
I miejsce: ZESPÓŁ „ŚPIEWAJĄCA DZIEWIĄTKA” SP nr 9 w Elblągu
II miejsce: ZESPÓŁ SSP nr 3 w Elblągu
III miejsca: ZESPÓŁ „ZŁOTA NUTA” SP nr 8 w Elblągu
Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 5-8 solo
I miejsce: Antonina Gajewska ZPSM w Elblągu
II miejsce : Weronika Gromadowska MDK w Elblągu
II miejsce : Igor Kulesza MDK w Elblągu
III miejsce : Julia Anuszek SP nr 11 w Elbląg
III miejsce : Aleksander Laskowski Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie
Wyróżnienia:
Natalia Zając SP nr 11 w Elblągu
Natalia Nawocin SP nr 9 w Elblągu
Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 5-8 zespół
I miejsce: ZESPÓŁ SP nr 9 w Elblągu
II miejsce: ZESPÓŁ SSP nr 3 w Elblągu
III miejsce: ZESPÓŁ „VOX KIDS” Maja Życka i Kornelia Arent PSP SPSK w Elblągu
Kategoria Szkoły Ponadpodstawowe solo
I miejsce: Wiktoria Sadowska I LO w Elblągu
II miejsce: Zofia Gołota I LO w Elblągu
III miejsce: nie przyznano
Kategoria Szkoły Ponadpodstawowe zespół
I miejsce: DUET Katarzyna Kurt i Maria Kaczmarek I LO w Elblągu
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: ZESPÓŁ „BIAŁE ORŁY” z I LO w Elblągu
JURY IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej:
1. Monika Pińkowska - od lat związana z elbląską oświatą, od września tego roku dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu
2.Krzysztof Narodowski - nauczyciel perkusji w Młodzieżowym Domu Kultury oraz muzyk Orkiestry Wojskowej w Elblągu
3.Marek Rogalski - doktor sztuk muzycznych, nauczyciel wokalu w Zespole „DIAMENTY” w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu
Poziom prezentowanych, w większości tradycyjnych pieśni patriotycznych był wysoki.
Wszyscy uczestnicy VIII Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej otrzymali dyplomy i upominki, a nagrodzeni okolicznościowe statuetki i nagrody.
Jak co roku nad całością festiwalu czuwała Małgorzata Wiczenbach – pomysłodawczyni i organizatorka elbląskich festiwali, choreograf i nauczyciel tańca i rytmiki w Zespole Tańca Ludowego „PEREŁKI”, która zachęcała uczestników do wspólnego świętowania z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2026 oraz wzięcia udziału w Miejskim Polonezie.
Laureaci konkursu w każdej kategorii zaprezentowali się podczas Miejskich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości na scenie przy Bramie Targowej. Już dziś zapraszamy za rok, na jubileuszową X edycję Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.