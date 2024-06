Zawodowo-edukacyjne podsumowania

- W Elblągu oficjalnie zakończono dziś dwa projekty edukacyjne: Klasa z pasją oraz Mistrzowie Zawodu. Zobacz zdjęcia ze spotkania w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego realizowało program Klasa z pasją wraz ze Szkołą Podstawową nr 15. Już od 1 klasy, przez całą edukację w szkole podstawowej, uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-warsztatowych z nauczycielami przygotowującymi do pracy w zawodach i z przedstawicielami poszczególnych profesji. Odwiedzali np. warsztat stolarski, zakład fryzjerski, korzystali z oferty ECEZ czy Targów Pracy i Edukacji, ćwiczyli praktyczne umiejętności jak choćby korzystanie z narzędzi czy urządzeń używanych w poszczególnych zawodach itp., itd. Celem projektu jest m. in. sprawdzenie, ilu uczniów nim objętych skorzysta później z oferty szkolnictwa zawodowego.

Mistrzowie Zawodu to projekt, który był skierowany do uczniów i nauczycieli (staże zawodowe, szkolenia itp.), opierał się na zawodach "o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Warmii i Mazur", jak technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman. Wiązał się też z powstaniem pracowni w ECEZ czy Mobilnego Laboratorium Edukacji Kulinarnej w ZSG. Wartość całego projektu wynosiła niemal 4 mln 626 tys. zł, z czego niemal 4 mln 67 tys. zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.