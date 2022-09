Żegnaj lato na rok! Uczniowie wrócili do szkolnych ławek

Ponad siedemnaście tysięcy uczniów elbląskich szkół rozpoczęło w czwartek (1 września) rok szkolny. Miejskie uroczystości odbyły się z tej okazji w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych przy ul. Rycerskiej. Zobacz zdjęcia.

Dokładnie 17 555 uczniów elbląskich szkół rozpoczęło 1 września rok szkolny, w tym w przedszkolach 2636, szkołach podstawowych 7983, szkołach ponadpodstawowych 6600 (ok. 650 uczniów więcej niż w roku ubiegłym) i 336 w ośrodkach szkolno - wychowawczych. Po raz pierwszy mury szkoły przekroczyło 1050 dzieci. Rok szkolny w elbląskich szkołach rozpoczęło również 334 uczniów z Ukrainy.

Miejskie rozpoczęcie roku odbyło się tym razem w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych przy ul. Rycerskiej. - Jestem dumny z tego, że elbląskie szkoły wyróżniają się na tle województwa w poziomie kształcenia. Mamy tu zaszczytne, pierwsze miejsce, jeśli chodzi o jakość oświaty i zwycięstwa na olimpiadach przedmiotowych. To spowodowało, że w elbląskich szkołach rozpocznie rok szkolny młodzież również spoza Elbląga., aż 650 uczniów - mówił podczas uroczystości Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Życzenia uczniom na nowy rok szkolny złożyła dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych Mariola Witomska.

- Życzę wam przede wszystkim zdrowia. Pierwszoklasistom życzę, abyście jak najszybciej włączyli się w nasze szkolne środowisko. Chciałabym, abyście byli zadowoleni z wyboru szkoły. Mam nadzieję, że ten nowy rok nauczy nas i was wielu rzeczy, i że będziemy mogli w czerwcu świętować wasze doskonałe wyniki – mówiła Mariola Witomska.

W uroczystym rozpoczęciu roku uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele policji i wojska.

Z szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych uczyć się będzie 3 mln 6,8 tys. uczniów, w szkołach ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach specjalnych przysposabiających do zawodu i szkołach branżowych I stopnia) uczyć się będzie 1 mln 640,6 tys. uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 - podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - egzamin ósmoklasisty i matura przeprowadzone zostaną według wymagań egzaminacyjnych, które stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w maju - przesunięto go z kwietnia już na stałe. Będzie się też tak jak dotąd składał z trzech części: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki oraz z języka obcego. Odstąpiono, na stałe, z wprowadzenia czwartego egzaminu - egzaminu z przedmiotu do wyboru.

W nowym roku zmiany dotyczą egzaminów maturalnych. Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Zadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne – lista zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów 5-letnich techników.