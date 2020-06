1,5 miliona dla Szpitala Miejskiego

W poniedziałek (8 czerwca) zarząd województwa zdecydował o przekazaniu kolejnych środków na wsparcie szpitali z regionu. 1,5 miliona złotych otrzymał Szpital Miejski w Elblągu, 255 tysięcy szpital w Pasłęku.

Zasilenie jednostek ochrony zdrowia z regionu dodatkowymi funduszami unijnymi było możliwe dzięki przesunięciom środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jakich zarząd województwa dokonał wewnątrz programu na samym początku pandemii.– Wygospodarowane w tym czasie dodatkowe 30 mln zł na wsparcie placówek medycznych z regionu uzyskało pozytywną opinię Komisji Europejskiej. Dlatego natychmiast podjęliśmy prace polegające na kontraktowaniu tych pieniędzy. Dziś przekazujemy 6,4 mln zł do siedmiu podmiotów leczniczych – relacjonuje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Szpital Miejski w Elblągu otrzymał 1,5 mln złotych, Szpital Powiatowy w Pasłęku - 255 tys. zł.

- Bardzo się cieszę z pozyskanego wsparcia i dziękuję Zarządowi Województwa. Zakres projektu obejmuje prace remontowo-budowlane, mające na celu odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do hospitalizacji pacjentów z COVID-19, właściwą ochronę personelu medycznego przed zakażeniem, a także zakup niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu do transportu chorych – podkreśla Witold Wróblewski.

W ramach projektu zakupione zostaną między innymi 4 aparaty do EKG, aparat do znieczulenia, aparat RTG, aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, bronchofiberoskop z wyposażeniem, bronchoskop oraz bronchoskopy jednorazowe, 2 defibrylatory, materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, 14 materacy przeciwodleżynowych, 3 pompy perystaltyczne, 12 pomp strzykawkowych, 3 wózki anestezjologiczne, 8 wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, 2 UPS, myjnia endoskopowa, czy 22 urządzenia do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonane zostaną również śluzy oraz drzwi otwierane bezdotykowo. W Oddziale Zakaźnym natomiast między innymi wydzielone zostaną strefy bezpieczne, przystosowane zostaną pomieszczenia do leczenia pacjentów z COVID-19, wymieniona zostanie stolarka okienna oraz posadzki. Wartość zadania wynosi prawie 1,8 mln zł, z czego 1,5 mln pochodzić będzie z pozyskanego dofinansowania unijnego.

Łączna kwota, jaką samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na wsparcie służby zdrowia w regionie w obliczu pandemii, wynosi 75 mln zł, z czego ok. 68 mln zł to środki unijne, 5 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 2 mln zł z rezerwy kryzysowej.