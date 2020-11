2 + 2 = 3 ? (w żadnym trybie)

Pewien licealista z Torunia wykazał, że według rządowych statystyk dwa plus dwa, to nie zawsze cztery. Sumował dane, które powiatowe stacje sanepidu publikowały na swoich stronach i nijak nie wychodził na to co potem ogłaszało oficjalnie Ministerstwo Zdrowia. Nasi Czytelnicy z kolei mogli śledzić statystyki dla Elbląga i powiatu dzięki danym, które były codziennie publikowane na profilu facebookowym Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Aż do wczoraj.