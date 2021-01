20 lat trzymamy Waszą stronę!

Nam też trudno w to uwierzyć, ale właśnie mija 20 lat, od kiedy istnieje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl Cieszymy się, że na stałe wpisaliśmy się w krajobraz naszego miasta i regionu, co nie byłoby możliwe, gdyby nie Wasze zaufanie, Drodzy Czytelnicy. Dziś więc dziękujemy Wam za te 20 lat i … prosimy o więcej :)

Skąd wziął się portEl? Najprościej napisać: z połączenia dwóch słów – port i Elbląg, choć nadal wiele osób nazywa nas po prostu portalem. Czytelników przywitaliśmy 1 stycznia 2001 roku artykułem o narodzinach nowego elblążanina Przemysława Orłowskiego, któremu również dzisiaj przy okazji składamy urodzinowe życzenia. Wcześniej artykuły o Elblągu w Internecie pojawiały się sporadycznie na stronie elblag.pl, która do dzisiaj z portElem ma wiele wspólnego.

Przez 20 lat wiele się na portElu zmieniło, zapewne jak i u Was. Zmienił się sam Elbląg - na pewno wizualnie wyładniał, co muszą przyznać nawet najwięksi malkontenci. Nie zmieniła się za to nasza chęć i starania, by dostarczać Wam codziennie jak najwięcej informacji o wydarzeniach z Elbląga i okolic, o problemach, z którymi zmaga się miasto i jego mieszkańcy, o sukcesach najzdolniejszych elblążan, ale też o porażkach, które wpisane są przecież w drogę do sukcesu.

Przez ten czas na portEl.pl ukazało się ponad 121 tysięcy artykułów, miliony komentarzy internautów, prawie 10 tysięcy galerii z naszymi fotoreportażami. Odbyło się też 18. edycji konkursu Fotka Miesiąca, który tworzycie właśnie Wy, Drodzy Czytelnicy. Wyrosło nowe pokolenie elblążan, dla których wirtualna sieć jest jak powietrze, nie mogą bez niej żyć.

Codziennie docieramy do około 30 tysięcy użytkowników, którzy generują w tym czasie około 300 tysięcy odsłon. Dziękujemy Wam za zaufanie, za 20 lat spędzone razem i.. prosimy o więcej. Mamy nadzieję, że kolejne 20 lat z portElem minie Wam w dobrych nastrojach, bo jak pisał jeden z naszych Czytelników na Hyde Parku, w pierwszym z wpisów z 2001 roku (aktualnym do dzisiaj):

„Tak naprawdę to nieważne, czy się mieszka w Sianowie czy w Elblągu, czy nawet na Księżycu. Najważniejsze jest to, jacy ludzie nas otaczają i czy my jesteśmy dla nich do zniesienia. Bo tak naprawdę, to ludzie tworzą miejsca, decydują o ich wyglądzie i atmosferze”.

I tego i sobie, i Wam, drodzy Czytelnicy na kolejne 20 lat życzymy! A w roku naszego jubileuszu zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które dla Was przygotowaliśmy. O szczegółach oczywiście będziemy informować na portELu.

Wydawca i Redakcja portEl.pl