Adrenalina na Modrzewinie

W styczniu informowaliśmy o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę 23 hektarów gruntów przy ul. Kwiatkowskiego na Modrzewinie, na których Adrenalina Klub Sportowy ma urządzić m.in. tor do motocrossu. Dzisiaj ratusz poinformował o podpisaniu umowy w tej sprawie.

Działki objęte umową są niezabudowane, częściowo zadrzewione i zakrzewione. Zostały wydzierżawione na 20 lat, a cena rocznego czynszu ma wynieść 94 tysiące zł. W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania umowy dzierżawca będzie miał znaczne ulgi w czynszu. W pierwszym i drugim roku zapłaci tylko 5 procent czynszu (ok. 5 tys. zł), w trzecim – połowę (47 tys. zł), w kolejnych latach już pełną wysokość, która będzie rewaloryzowana o wskaźnik inflacji.

Tak ma być zagospodarowane 20 hektarów gruntów (fot. materiały inwestora)

- Dzierżawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu pod funkcje sportowo-rekreacyjne oraz zrealizowania inwestycji, wynikających z koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania, zgodnie ze złożonym harmonogramem – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Na 20 hektarach powstanie m.in. tor motocrossowy i do super enduro, a także teren do jazdy quadami i rowerami MTB. Jak informują urzędnicy, do końca maja ma powstać wypożyczalnia motocykli i rowerów, do końca października tor do super enduro, a do końca grudnia trasy enduro dla motocykli, rowerów i quadów. Dzierżawca zobowiązał się też do organizacji w 2024 lub 2025 roku mistrzostw Polski Polskiego Związku Motorowego jak i cykliczne prowadzenia treningów i zawodów według ustalonego harmonogramu imprez, począwszy od 1 marca 2025 roku.