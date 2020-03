Alkohol z przemytu na pomoc w walce z pandemią

Olsztyńska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspiera działania w walce z COVID-19 w regionie. Przekazała tysiąc litrów alkoholu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu. Spirytus, który pochodził z przestępstwa i był przeznaczony do zniszczenia, będzie wykorzystany do przygotowania preparatów dezynfekujących.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie przekazała 20 marca 2020 r. Woj.Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu tysiąc litrów alkoholu. Spirytus pochodził z przestępstwa i był przeznaczony do zniszczenia. Było to możliwe dzięki szybkim działaniom KAS i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które umożliwiły wykorzystanie przeznaczonego do zniszczenia spirytusu do przygotowania preparatu dezynfekującego.

To kolejna partia spirytusu przekazana przez KAS. Pomoc otrzymała także Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie