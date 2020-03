Automatyka w domu. Co warto o niej wiedzieć?

Dom inteligentny to coraz częściej wykorzystywane rozwiązana, szczególnie na nowoczesnych osiedlach. Kiedyś były rozważane w kategoriach science fiction, lecz obecnie to rzeczywistość i popularny trend z silną tendencją rozwojową. W dzisiejszym tekście wyjaśniamy, czym jest automatyka domowa i jakie są jej zalety.

Możliwość zdalnego sterowania sprzętem AGD, roletami czy ogrzewaniem to rzeczywistość, na którą obecnie wielu osób może sobie pozwolić. Zapewnia korzyści praktyczne, takie jak możliwość oszczędzanie prądu, ale też zwyczajną frajdę. Nie mówiąc już o zwiększonej wygodzie mieszkania w takim budynku. Zatem czym dokładnie jest automatyka domowa?

Automatyka domowa – podstawowe pojęcia

Automatyka domowa to wykorzystywanie nowoczesnych technologii do sterowania urządzeniami i instalacjami domowymi. Za pomocą odpowiednich rozwiązań automatyki, mamy możliwość sterowania ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, drzwiami i oknami, systemem alarmowym, monitoringiem czy klimatyzacją, a nawet sprzętami AGD.

Co najważniejsze automatyka domowa pozwala robić to wszystko na odległość w oparciu o Internet. Służą temu specjalne dedykowane aplikacje, w których rozwój inwestują producenci odpowiedzialni za projektowanie i wytwarzanie systemów inteligentnego domu. Teraz przejdźmy do krótkiego scharakteryzowania poszczególnych możliwości systemów automatyki domowej.

Automatyczne sterowanie oświetleniem

To rozwiązanie sprawia, że za pomocą jednego kliknięcia na telefonie możemy włączyć lub wyłączyć konkretną lampę w domu, oświetlenie wokół domu czy oświetlenie podjazdu pod garaż. Bez wstawania z kanapy czy wysiadania z auta. Ponadto możemy zaprogramować taki system, aby uruchamiał oświetlenia dopiero w konkretnych dniach czy godzinach. Np. możemy zaprogramować oświetlenie zewnętrzne, aby odcinało automatycznie prąd po wschodzie słońca. Pozwala to sporo zaoszczędzić. Oświetlenie dobrze jest także wzbogacić o czujniki ruchu, które będą uruchamiać światła, kiedy wykryją czyjąś obecność.

Czujniki ruchu w domu

Zastosowanie czujników ruchu w domu daje jednak dużo więcej możliwości. Te niewielkie i inteligentne urządzenia możemy połączyć z systemami bezpieczeństwa, takimi jak monitoring czy alarm. Dzięki temu, jeśli nie będzie nas w domu, możemy zaprogramować je aby uruchamiały nagrywanie czy sygnał alarmowy, kiedy wykryją ruch w konkretnym obszarze. W pozostałych sytuacjach oświetlenie lub alarm pozostaną uśpione i nie będą pobierać energii elektrycznej. Możesz też zaprogramować system tak, aby o danej porze włączał i wyłączał światło.

Sterowanie roletami

Możliwość automatycznego podnoszenia i opuszczana rolet to kolejna zaleta automatyki domowej. Pozwalają na to odpowiednie systemy sterowane za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie. W ten sposób możemy np. będąc w pracy uruchomić opuszczenie rolet po zapadnięciu zmroku. Ponadto możemy ustawić, aby rolety podnosiły się o konkretnej godzinie rano i w ten sposób sygnalizowały nam konieczność pobudki.

Ponadto możemy połączyć opuszczanie rolet i uruchamianie świateł. W ten sposób stworzymy sobie idealny nastój do oglądania filmów bez ruszania się z kanapy. Sterowanie roletami możemy też dopasować do warunków pogodowych. W ten sam sposób możemy zaprogramować klimatyzację dodając do tego reguły dotyczące konkretnej temperatury panującej na zewnątrz i w domu.

