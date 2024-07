Będą egzaminować więcej kandydatów na kierowców

Ma usprawnić pracę egzaminatorów, dać możliwość kursantom sprawdzenia swoich umiejętności przed egzaminem i ułatwić ich organizację. W środę (24 lipca) oficjalnie oddano do użytku nowy plac manewrowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Wcześniej w tym miejscu było otoczone zielenią rondo, nadające się bardziej do jazdy rowerem niż autami. Zerwano asfalt, wyrównano teren i za prawie 1,5 mln zł wybudowano nowy plac manewrowy, przeznaczony dla kategorii C samochodów ciężarowych, C do E ciężarówek z przyczepą, B do E samochodów osobowych z przyczepą 750 kg, T ciągników, D autobusów i D do E autobusów z przyczepą.

- Mamy 12 egzaminatorów, a mieliśmy tylko 3 tory, teraz przeprowadzanie egzaminów będzie sprawniejsze - mówi Zygmunt Kiersz, dyrektor WORD w Elblągu. - Każda szkoła może też wysłać tu swojego kandydata, będącego po egzaminie wewnętrznym, by mógł poćwiczyć i oswoić się z torem.

Na tę inwestycję WORD przeznaczył własne pieniądze, które pochodzą z oszczędności z kilkunastu lat, a sam plac zbudowano w ciągu 47 dni. Czy wpłynie to na większą zdawalność kursantów?

W środę plac został oficjalnie otwarty (fot. Anna Dembińska)

- Wcześniej płyty do ruszania na wzniesieniu musieliśmy łatać, kiedy powstawała dziura, ale z czasem powstawały kolejne - mówi Robert Drop, egzaminator nadzorujący WORD w Elblągu. - Nie przyczyniało się to znacząco do płynności jazdy, mogło się zdarzyć, że miało to wpływ dla mniej wprawnych kandydatów, ale czy teraz zdawalność będzie większa? Nie sądzę, bo jeśli ktoś potrafi jeździć, to jeździ, ale na komfort przeprowadzenia egzaminu na pewno nowy plac wpłynie bardzo korzystnie.

Stary plac ma być od teraz przeznaczony tylko dla samochodów osobowych i motocykli, co argumentowane jest zapewnieniem kandydatom bezpiecznych warunków podczas zdawania egzaminów. Na nowym placu jeździć będą za to bardziej doświadczeni kierowcy, wyrabiający uprawnienia na większe pojazdy. Równolegle będzie można prowadzić egzaminy kategorii C, C do E czy D.

- Zyskaliśmy łatwość organizacyjną, możemy zmieniać pasy w zależności od potrzeb zdających - dodaje Robert Drop.

Choć plac manewrowy oficjalnie został oddany do użytku w środę, egzaminy na nim odbywają się już od poniedziałku. WORD od ubiegłego roku dysponuje też halą, w której mieści się ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Obiekt kosztował 829 tys. zł i również został sfinansowany z własnych środków WORD.