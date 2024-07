Bieg na sześć łap

Bieg odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”.

Zapisy przyjmowane są drogę mailową: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 2 sierpnia do godz. 15, bądź w przypadku zapisania się na bieg 30 osób. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i powrotem (dystans spaceru ok. 5 km), ścieżkami Bażantarni.

Regulamin