Bieg Piekarczyka i bieg na wybory

Weekend zapowiada się bardzo emocjonująco, bo już w niedzielę (9 czerwca) czeka nas jubileuszowy Bieg Piekarczyka oraz wybory do europarlamentu. Plany na ten dzień zostały omówione na dzisiejszej (5 czerwca) konferencji Michała Missana.

Wczoraj zostały zamknięte zapisy. Piętnasty, jubileuszowy Bieg Piekarczyka może pochwalić się rekordową frekwencją, do trasy dla dorosłych zgłosiło się 999 osób, a do Mini Biegu Piekarczyka 700 dzieci. Pobito rekord z 2018 roku, w którym udział wzięło 836 osób.

- Dziś Światowy Dzień Biegania, więc myślę, że to najlepszy moment, by przekazać tę informację - mówi prezydent Elbląga, Michał Missan. - Zapraszam wszystkich mieszkańców do kibicowania, ale także do tego, by ze swoimi pociechami udali się na atrakcje, które zostały przygotowane.

Te atrakcje to między innymi bezpłatna strefa dmuchańców, malowanie twarzy czy bańki mydlane. Nie zabraknie też foodtracków.

Od dziś możliwe jest także oglądanie wystawy przedstawiającej, jak w minionych latach wyglądał Bieg Piekarczyka. Wystawa pod katedrą będzie dostępna do Dni Elbląga.

- Możemy zobaczyć, jak to wydarzenie się z roku na rok zmieniało - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Co do niedzielnego Biegu Piekarczyka, to mamy uczestników z całej Europy, między innymi z Niemiec, Francji, Irlandii, Ukrainy czy Skandynawii. To naprawdę międzynarodowe wydarzenie, które łączy pokolenia. Najmłodsza uczestniczka ma 6 miesięcy, pewnie będzie z rodzicami, a najstarszy uczestnik to 81-letni pan Stanisław z Elbląga.

W związku z tak dużą imprezą, jaką jest Bieg Piekarczyka, nieuniknione będą utrudnienia w ruchu, o czym zostały wydane osobne komunikaty.

- Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi we wzięciu udziału w wyborach do europarlamentu, a wręcz będzie pretekstem do wyjścia z domu. Można najpierw iść pokibicować, a potem podejść do urny i oddać głos lub odwrotnie - mówi Michał Missan.

Piętnasty Bieg Piekarczyka zacznie się w niedzielę (9 czerwca) o godz. 11 na ul. Teatralnej, biegi dziecięce rozpoczynają się o 8:50.

