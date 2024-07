Władze Elbląga ogłosiły przetarg na roboty budowlane związane z modernizacją zabytkowego przedszkola nr 8 przy ul. Bema. To placówka, która w poprzednim roku zasłynęła tym, że przed likwidacją mocno bronili jej rodzice i która przez to stała się jedną z kart w politycznej rozgrywce na lokalnym poziomie.

Protest

Tę sprawę na portElu opisywaliśmy niejednokrotnie, jednak przypomnijmy fragment jednego z naszych materiałów z zeszłego roku:

"Domniemanej (na tamten moment) likwidacji Przedszkola nr 8 czy też wygaszaniu placówki mocno sprzeciwiali się na początku roku rodzicie dzieci, które tam uczęszczają. Władze miasta i przedstawiciele UM argumentowali, że dalsze działanie przedszkola wymagałoby znalezienia bardzo dużych nakładów finansowych, bo zabytkowemu budynkowi jest potrzebny gruntowny remont, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych etc."

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Program

"Sprawa przedszkola stała się swego rodzaju kartą przetargową w politycznym sporze między większością rządzącą w samorządzie a radnymi PiS, a w sprawę likwidacji placówki zaangażował się też wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Ostatecznie pomysł wygaszania placówki porzucono" - opisywaliśmy. W kolejnym roku szkolnym uczyła się tam jedna 25-osobowa grupa dzieci. W międzyczasie na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych samorząd zdecydował przeznaczyć 150 tys. zł, miasto złożyło też 10 wniosków do Rządowego Programu Ochrony Zabytków, w tym wniosek związany z przedszkolem. Ostatecznie na przedszkole przyznano w tym programie, związanym z funduszem Polski Ład, 3 mln 400 tys. zł.

Przetarg

Jak czytamy w dokumentacji, przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących prac: wykonanie renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji zamówienia to 13 miesięcy, a kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 6 sierpnia.

Jeden z pierwszych naszych materiałów związanych ze sprawą Przedszkola nr 8 jest dostępny tutaj.