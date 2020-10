21 października o godzinie 18 startuje II Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Błyśnij wiedzą i wygraj nagrody! Laptop od prezydenta, tablet od marszałka i aparat fotograficzny od Rady Miejskiej oraz wiele innych.

W tym roku sytuacja nas zmusiła, by II Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbył się tylko internetowo. Ma to jednak swoje plusy - w teście może wziąć udział nieograniczona liczba osób. Ograniczony natomiast będzie czas na rozwiązanie quizu. Nasz rozgrzewkowy test pokazał, że mają Państwo dużą wiedzę i są naprawdę szybcy. Dlatego skracamy czas II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. Na 60 pytań trzeba będzie odpowiedzieć w czasie do 20 minut.

Co trzeba zrobić?

- zalogować się 21 października przed godz. 18 na swoje konto na www.portEl.pl Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć tutaj UWAGA! Nie musisz się logować, jeśli chcesz jednie sprawdzić swoją wiedzę, a nie walczyć o nagrody.

- kliknąć w link, przekierowujący do quizu, który pojawi się o godz. 18 na portEl.pl

- odpowiedzieć na 60 kolejnych pytań na temat Elbląga, z których każde będzie zawierało cztery warianty odpowiedzi (tylko jedna jest prawidłowa).

- żeby walczyć o nagrody quiz należy rozwiązać najpóźniej do godz. 18.20. Czas odpowiedzi jest tak krótki, a pytania tak skonstruowane, by korzystać z głowy, a nie wujka „Google”.

Listę laureatów podamy po godz. 19 na portEl.pl. O miejscu decyduje liczba zdobytych punktów (każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt). W przypadku równiej liczby punktów uczestników o miejscu decyduje czas rozwiązania testu.

Uroczyste wręczenie nagród „dziesiątce” laureatów odbędzie się 26 października o godz. 16 w sali kameralnej kina Światowid oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią. Z laureatami skontaktujemy się mailowo.

Jak nagradzamy za wiedzę?

Nagrodą za I miejsce jest laptop – ufundowany przez prezydenta Elbląga,

- za II miejsce – tablet ufundowany przez marszałka województwa,

- za III miejsce – aparat fotograficzny ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu.

- za miejsca 4-10 – nagrody ufundowane przez sponsorów i Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl

Wyniki na żywo

Wyniki testu będą podawane "na żywo" na specjalnej stronie, której adres podamy wraz z linkiem do testu. W tabeli wyników można będzie sprawdzić swoją aktualną pozycję, wynik i czas rozwiązania testu. W rubryce "uczestnik testu" będzie wyświetlany nick lub początek adresu mailowego, który służył do zalogowania przed testem. Nick można dodać lub zmienić przed testem na stronie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy osoby w każdym wieku, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o Elblągu.

Regulamin testu znajdziecie tutaj

Organizatorami II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl i telewizja Truso.tv

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Antoni Czyżyk.

Sponsorami II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.