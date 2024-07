Bohaterowie nagrodzeni

Michał Janicki, Michał Janewicz oraz Dobromira i Zygmunt Czarneccy to mieszkańcy Fromborka nagrodzeni statuetką „De Revolutionibus Trophy”. Wyróżnienie przyznano pierwszy raz.

Statuetka „De Revolutionibus Trophy” jest przyznawana osobom, które przez swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie Frombork, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dorobku bądź popularyzowania. Wyróżnienie jest też nadawane osobom, które wykazały odwagę, poświęcenie i zaangażowanie i z narażeniem własnego życia broniły mieszkańców i obywateli, niosły im pomoc, zapewniały bezpieczeństwo i ochronę w sytuacjach zagrożenia.

Po raz pierwszy statuetki przyznano w miniony weekend podczas XXI „Dni Fromborka”. Otrzymali je: Michał Janicki, Michał Janewicz oraz Dobromira i Zygmunt Czarneccy.

Michał Janicki uratował żeglarza, który wypadł za burtę zacumowanego w kanale portowym jachtu. Pan Michał był świadkiem tego zdarzenia, natychmiast ruszył 70-letniemu mężczyźnie na pomoc.

Pan Michał Janewicz uratował dziewczynkę, która bawiła się na brzegu rzeki Pasłęki w Braniewie i niestety wpadła do niej. W pobliżu miejsca zdarzenia byli strażacy PSP. Wśród nich także starszy ogniomistrz Michał Janewicz, który natychmiast ruszył na pomoc dziewczynce.

Trzecie wyróżnienie trafiło do Dobromiry i Zygmunta Czarneckich za promocję i konserwację wieży wodnej we Fromborku, w której znajduje się kawiarnia i punkt widokowy. Wieża wodna to charakterystyczny element tzw. Kanału Kopernika. Kanał wybudowano w czasach zakonu krzyżackiego pod koniec XIV wieku. Liczył prawie 6 kilometrów długości i doprowadzał do Fromborka słodką wodę z rzeki Bauda, wpadając do wód Zalewu Wiślanego w pobliskim porcie. Obecnie odwiedzając wieżę wodną, można nie tylko - w ślad za Mikołajem Kopernikiem - podziwiać Frombork, panoramę Zalewu Wiślanego i gwiazdy, ale również posłuchać dźwięków muzyki Haendla.

Statuetki „De Revolutionibus Trophy”, fot. arch. UM Frombork

Statuetka „De Revolutionibus Trophy” ma 22 cm wysokości, wykonana jest z ręcznie szlifowanego kryształu o grubości 15 mm, bursztynu bałtyckiego, metalu britannia oraz kamiennej podstawy o wymiarach 10 na 10 cm. Waży 1 kg i przekazywana jest w pamiątkowym etui.