Bolek i Lolek, Koziołek Matołek, Reksio na elbląskich kwietnikach

Tej wiosny na miejskich kwietnikach zagoszczą bohaterowie kultowych polskich dobranocek, między innymi Bolek i Lolek, Reksio i Koziołek Matołek. Zdjęcia.

- Co roku, na wiosnę, Zarząd Zieleni Miejskiej dokonuje obsady kwietników dywanowych. Zanim to nastąpi i powstaną projekty wizualizujące ostateczny wygląd rabat, do Urzędu Miejskiego w Elblągu przesyłane są propozycje tematyki obsady na dany rok. Wśród zaakceptowanych motywów na 2021 rok, poza herbem Elbląga zlokalizowanym przy pasażu ul. Hetmańskiej, znalazły się "Kultowe polskie dobranocki". Od wielu lat projekty obsad przygotowuje starszy mistrz projektowania, budowy i utrzymania zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, pani Iwona Morawska - informuje Maria Brejdak, asystentka do kontaktów medialno-marketingowych w ZZM w Elblągu.

fot. Michał Skroboszewski

Na kwietniku przy Placu Kazimierza Jagiellończyka pojawią się bohaterowie dobranocki "Jacek i Agatka". Przed dawnym budynkiem Mody Polskiej wśród kwiatów zobaczyć będzie można Bolka i Lolka, Reksia, Koziołka Matołka oraz tajemniczego Don Pedra z dobranocki "Porwanie Baltazara Gąbki".

W tym roku powstaną również w Elblągu kwietne łąki. - Wzdłuż ulic Armii Krajowej, parku Modrzewie, przy Trasie Unii Europejskiej, ulicy Browarnej i Kilińskiego oraz na terenie dawnej Szkółki Ruchu, powstaną łąki kwietne autorstwa Marty Skrzypek. Również wieże kwiatowe zdobiące dotychczas ulicę 1 Maja zastąpione zostaną bylinową łąką kwietną - informuje Maria Brejdak.