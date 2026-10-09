Braniewski szpital na plusie. Nowa karetka i nie tylko

Nowa karetka przybyła do braniewskiego Powiatowego Centrum Medycznego. Od zaraz ma służyć mieszkańcom powiatu braniewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Lelkowo i Pieniężno. Nowy zakup (sfinansowany w 95 procentach z grantu rządowego, o który wystąpiły władze powiatu) będzie obsługiwał przede wszystkim potrzebujących z tych gmin. Warto tu podkreślić, że nie są to jedyne zakupy braniewskich medyków. Pozwalają na to zyski wypracowane przez szpital. Braniewskie PCM bowiem, w swojej działalności od dwóch lat osiąga dochody, które są przeznaczane na kolejne inwestycje.

W uroczystym przekazaniu ambulansu do pracy w braniewskiej ochronie zdrowia uczestniczył, prócz lokalnych samorządowców (ze starostą Leszkiem Dziągiem na czele) także wicewojewoda Warmińsko Mazurski Zbigniew Szczypiński. Nowy Mercedes Sprinter, z napędem 4x4 i z automatyczną skrzynią biegów, ułatwi dotarcie do pacjentów nawet z bardzo odległych wiosek. Ponadto elektrycznie sterowane nosze oraz system wspomagający ich załadunek zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i odciążą ratowników, co demonstrował kierownik działu ratownictwa medycznego z braniewskiej placówki, Mateusz Gochnio. Dodatkową zaletą jest przystosowanie pojazdu do działań w trudnym terenie

Wartość karetki to ponad 800 tysięcy złotych. PCM, na podstawie udzielonego przez władze powiatu upoważnienia, przeprowadziło przetarg i zrealizowało zakup. Jak podkreśliła dyrektor braniewskiego szpitala Agnieszka Grzelak, napęd na cztery koła był jednym z najważniejszych wymagań przy wyborze ambulansu. Jak przekazała prezes, czasami bywało tak, że ratownicy ugrzęźli gdzieś na bezdrożach i pomagać im musieli strażacy, a przecież dla chorego najważniejszy jest czas dotarcia pomocy. Obecny na uroczystości wicewojewoda warmińsko-mazurski, Zbigniew Szczypiński zapowiedział, że możliwe są kolejne zakupy ambulansów.

W roku 2024, gdy prezesem Powiatowego Centrum medycznego została Agnieszka Grzelak, zysk placówki wyniósł około 1 miliona złotych. Za rok 2025 jest to już ponad 2.5 miliona złotych. Pieniądze te są przeznaczane na kolejne szpitalne inwestycje. Zysk to skutek rozwoju oferty usługowej szpitala – badania diagnostyczne, procedury medyczne. Największym źródłem przychodów spółki są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale placówka realizuje także świadczenia komercyjne, między innymi badania laboratoryjne oraz usługi poradni medycyny pracy. Dzięki temu placówka nie musiała występować (co kiedyś było normą) o wsparcie finansowe do władz powiatu. Najważniejsze inwestycje braniewskich medyków w ciągu ostatnich dwóch lat to przede wszystkim cyfryzacja i projekty unijne. Wymieniono sprzęt w laboratorium diagnostycznym szpitala. Utworzono nowe poradnie, medycyny pracy oraz ortopedyczną. Dzięki wsparciu ze środków PFRON doposażono również rehabilitację. Przygotowano dokumentację kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznych w całym szpitalu. Poprawiono bezpieczeństwo wykonując nowe hydranty. Trwa też remont bloku operacyjnego.