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Koniec remontu, czas na dzieci

 Elbląg, Wnętrza przedszkola nr 8 po remoncie,
Wnętrza przedszkola nr 8 po remoncie, fot. Anna Dembińska

Remont zabytkowego budynku przy ul. Bema 9, w którym mieściło się Przedszkole nr 8, trwał od stycznia. W czwartek (8 października) po raz pierwszy mogliśmy zajrzeć do odnowionych wnętrz. Od 2 listopada budynek zaczną odwiedzać dzieci z grup żłobkowych. Zdjęcia.

Przypomnijmy, że trzy lata temu w obronie placówki przed jej zamknięciem ze względu na niespełnianie wymogów przeciwpożarowych protestowali rodzice, a sprawa stała się przyczyną politycznego sporu między rządzącą w Elblągu koalicją a opozycją. Władzom miasta udało się pozyskać pieniądze na remont obiektu. Inwestycja kosztowała łącznie 9,6 mln zł.

- 9,1 mln zł to dofinansowanie, 500 tys. to wkład własny. Na dofinansowanie składają się: Rządowy Program Ochrony Zabytków (otrzymano je za kadencji Witolda Wróblewskiego - red.) oraz Program Aktywny Maluch – mówił podczas konferencji prasowej Michał Missan, prezydent Elbląga.

Prace dotyczyły między innymi renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń dla żłobka i przedszkola.

- Zadbaliśmy o zabytek i połączyliśmy go z nowoczesnością - nie ingerując, nie kradnąc jego wdzięku, używając szlachetnych materiałów – podkreślała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.

Od 2 listopada do placówki będą już uczęszczały dzieci z grup żłobkowych. Na ten moment nie było chętnych do grup przedszkolnych - o czym pisaliśmy w tym artykule.

- Przestronne sale, nowoczesność, świeżość oraz bardzo doświadczona kadra. Mamy taki pomysł, żeby to było miejsce ciepłe, miejsce dla rodzin, a nie tylko dla dzieci - mówi Magdalena Jurczyk, dyrektor placówki.

Budynek przy ul. Bema 9 to neoklasycystyczna willa wybudowana w 1886 r. Jej remont, pod nadzorem konserwatora zabytków, zrealizował Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosława Markiewicza z Elbląga.


A moim zdaniem...

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Koniec remontu, czas na dzieci
Koniec remontu, czas na dzieci
Koniec remontu, czas na dzieci
Koniec remontu, czas na dzieci

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A moim zdaniem...
  • Nieźle.. prawie 10 MILIONÓW !? ależ łatwo wydaje się publiczne (nasze) pieniądze.. jakby ten budynek miał być dokładnie tak samo wyremontowany ale np z prywatnych pieniędzy jakiegoś przedsiębiorcy, to jak myślicie ile by wydał dokładnie na to samo? połowę tej kwoty czy jeszcze mniej? No ale cudze pieniądze łatwiej się wydaje, taki wydatek nic nie boli, a wręcz przeciwnie, im więcej "ratusz" wydał z naszego budżetu, tym więcej mógł na tym zyskać jeden z drugim (if You know what I mean)..
  • Napisz ile płacisz rocznie podatków do kasy państwowej, potem policzymy z czego korzystasz, odejmiemy... zobaczymy ile ci brakuje i dopiero pisz o prywatnych twoich pieniądzach. Nie pisz nasze... bo moje mogą tak wydawać. Moim zdaniem brawa dla UM za pozyskanie tak pokaźnej dotacji i zachowanie zabytku oraz żłobka.
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