Koniec remontu, czas na dzieci

Remont zabytkowego budynku przy ul. Bema 9, w którym mieściło się Przedszkole nr 8, trwał od stycznia. W czwartek (8 października) po raz pierwszy mogliśmy zajrzeć do odnowionych wnętrz. Od 2 listopada budynek zaczną odwiedzać dzieci z grup żłobkowych. Zdjęcia.

Przypomnijmy, że trzy lata temu w obronie placówki przed jej zamknięciem ze względu na niespełnianie wymogów przeciwpożarowych protestowali rodzice, a sprawa stała się przyczyną politycznego sporu między rządzącą w Elblągu koalicją a opozycją. Władzom miasta udało się pozyskać pieniądze na remont obiektu. Inwestycja kosztowała łącznie 9,6 mln zł.

- 9,1 mln zł to dofinansowanie, 500 tys. to wkład własny. Na dofinansowanie składają się: Rządowy Program Ochrony Zabytków (otrzymano je za kadencji Witolda Wróblewskiego - red.) oraz Program Aktywny Maluch – mówił podczas konferencji prasowej Michał Missan, prezydent Elbląga.

Prace dotyczyły między innymi renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń dla żłobka i przedszkola.

- Zadbaliśmy o zabytek i połączyliśmy go z nowoczesnością - nie ingerując, nie kradnąc jego wdzięku, używając szlachetnych materiałów – podkreślała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.

Od 2 listopada do placówki będą już uczęszczały dzieci z grup żłobkowych. Na ten moment nie było chętnych do grup przedszkolnych - o czym pisaliśmy w tym artykule.

- Przestronne sale, nowoczesność, świeżość oraz bardzo doświadczona kadra. Mamy taki pomysł, żeby to było miejsce ciepłe, miejsce dla rodzin, a nie tylko dla dzieci - mówi Magdalena Jurczyk, dyrektor placówki.

Budynek przy ul. Bema 9 to neoklasycystyczna willa wybudowana w 1886 r. Jej remont, pod nadzorem konserwatora zabytków, zrealizował Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosława Markiewicza z Elbląga.