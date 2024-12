Po naszej publikacji, dotyczącej rządowych planów budowy elektrowni szczytowo-pompowej w gminie Tolkmicko, głos w sprawie zabrał przedstawiciel spółki Neo Energy Group, która pracuje nad tym projektem. Zapowiada, że weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami, które zaplanowano na 16 grudnia w Chojnowie i przekonuje, że spółka „prowadzi dialog z lokalnymi władzami, który obejmuje transparentną wymianę informacji na temat planowanej inwestycji.”

6 grudnia opublikowaliśmy tekst z fragmentami listu mieszkańców Chojnowa (gmina Tolkmicko) do ministra rozwoju i technologii Kamila Paszczyka, w którym proszą oni o informacje na temat projektu budowy elektrowni szczytowo-pompowej w ich miejscowości. Jak powiedzieli nam wówczas mieszkańcy, czują się od takich informacji izolowani. Już na miesiąc przed planowaną publikacja wysłaliśmy pytania do spółki Neo Energy Group. Dlaczego akurat tam, chociaż rządowy dokument na inwestora nowej elektrowni szczytowo-pompowej w gminie Tolkmicko wskazuje grupę Orlen? To właśnie ta spółka rozwija ten projekt, o czym ze szczegółami w portalu wysokienapiecie.pl opowiadał jej dyrektor operacyjny Jacek Rusiecki.

Do czasu publikacji tekstu (czyli przez miesiąc) spóła milczała. Po ukazaniu się na naszych łamach tekstu w jej imieniu odezwała się do redakcji Kamila Tyniec, pr manager z BeYond Public Relations. Jak nas poinformowała, maila z pytaniami od redakcji nie można odnaleźć i stąd brak odpowiedzi na nasze pytania. Dowiedzieliśmy się też, że od tej pory to właśnie agencja pr będzie odpowiadała za kontakty z prasą w sprawie projektu budowy elektrowni szczytowo-pompowej w gminie Tolkmicko. W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców gminy oraz biorąc pod uwagę ważność dla nich tego tematu, odpowiedzi dyrektora NEO publikujemy w całości.

Trzy warianty elektrowni w gminie Tolkmicko, fot. arch. Neo Energy Group

- portEl.pl: - Na jakim etapie jest obecnie ten projekt?

- Jacek Rusiecki, dyrektor operacyjny Neo Energy Group: Projekt znajduje się obecnie na etapie wstępnych przygotowań. Nasze działania koncentrują się na opracowaniu szczegółowej koncepcji inwestycji, co jest fundamentem dla określenia dalszych kroków i harmonogramu. Równocześnie prowadzimy dialog z lokalnymi władzami, który obejmuje transparentną wymianę informacji na temat planowanej inwestycji. Odbyliśmy już liczne spotkania z przedstawicielami gminy Tolkmicko oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu, a także zorganizowaliśmy wizytę w istniejącym obiekcie ESP Żarnowiec, aby zaprezentować funkcjonowanie tego typu instalacji i wyjaśnić ich znaczenie. Ponadto, przygotowujemy się do rozpoczęcia monitoringu środowiskowego, który pozwoli nam na szczegółową ocenę lokalnych uwarunkowań. Dysponujemy już wstępnymi obserwacjami z lat 2016–2019, jednakże wymagają one aktualizacji, aby w pełni odzwierciedlały obecny stan środowiska. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie zgodności projektu z najwyższymi standardami zarówno technicznymi, jak i środowiskowymi.

- portEl.pl: - Pani Magdalena Dalman, była burmistrz tej gminy, we wpisie w mediach społecznościowych poinformowała kilka dni temu, że w Starostwie Powiatowym w Elblągu oraz w Olsztynie odbyły się "spotkania zamknięte gremiów" oraz inwestora, na które nie zostali zaproszeni mieszkańcy. A to rodzi domysły, szczególnie te o wysiedlaniu mieszkańców Chojnowa. Proszę o informację, czego te spotkania dotyczyły, czy zapadły na nich jakieś decyzje odnoszące się do realizacji inwestycji?

- Jacek Rusiecki, dyrektor operacyjny Neo Energy Group: Spotkania, o których wspomina pani Magdalena Dalman, miały na celu przede wszystkim przedstawienie projektu oraz zaprezentowanie jego założeń zarówno burmistrzowi, jak i staroście. Były to rozmowy o charakterze roboczym, w których brali udział przedstawiciele lokalnych władz i osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji. Ich głównym celem było wyjaśnienie kluczowych aspektów projektu oraz omówienie planów na przyszłość w sposób rzetelny i transparentny. Dodatkowo, 25 listopada zorganizowaliśmy wizytę w obiekcie ESP Żarnowiec, w której udział wzięła szeroka reprezentacja lokalnej społeczności, w tym burmistrz Tolkmicka, radni gminy, sołtyska Chojnowa oraz przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Elblągu. Łącznie uczestniczyło w niej 30 osób. Wizja lokalna, która pozwoliła wszystkim uczestnikom lepiej zrozumieć, jak funkcjonują tego typu instalacje, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Jeśli mieszkańcy Chojnowa mieliby dodatkowe pytania lub wątpliwości, jesteśmy otwarci na dialog i gotowi zorganizować kolejne wizyty w obiekcie ESP Żarnowiec. Dzięki temu zainteresowani będą mogli przekonać się, że planowana inwestycja nie stanowi dla nich ani dla ich miejscowości żadnego zagrożenia. Rozumiemy też, że mogą mieć oni różne obawy. Zapewniamy jednak, że realizacja tego projektu nie wiąże się z jakimikolwiek planami wysiedleń mieszkańców Chojnowa. Jako Neo Energy Group prowadzimy transparentną i otwartą komunikację, którą zamierzamy kontynuować na każdym etapie realizacji tego projektu. Jesteśmy przekonani, że nasze działania zapewnią mieszkańcom pełną wiedzę na temat realizowanej inwestycji i przyczynią się do budowy wzajemnego zaufania.

- portEl.pl: Czy NEG będzie obecny na spotkaniu z mieszkańcami, które jest zaplanowano na 16 grudnia?

- Jacek Rusiecki, dyrektor operacyjny Neo Energy Group: Tak, przedstawiciele Neo Energy Group wezmą udział w spotkaniu z mieszkańcami, które jest zaplanowane na 16 grudnia.

O sprawie pisaliśmy również w marcu 2024 roku