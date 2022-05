Budżet Obywatelski 2023 – złóż wniosek podczas Dnia Dziecka i Biegu Piekarczyka

To już ostatnie dni na złożenie wniosku do 11 edycji Budżetu Obywatelskiego. Na pomysły mieszkańców czekamy do 5 - go czerwca. Wnioski elblążanie będą mogli również złożyć podczas najbliższych imprez miejskich.

Pierwsza szansa już jutro – 1 czerwca, podczas miejskiego festynu z okazji Dnia Dziecka. W Parku Dolinka, w pobliżu amfiteatru, zostanie utworzone specjalne stanowisko dot. Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy Urzędu Miejskiego będą zachęcać do udziału w tegorocznej edycji BO oraz wydawać i przyjmować wnioski. Postarają się również rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania mieszkańców związane z Budżetem Obywatelskim. Skorzystać z porad urzędników oraz złożyć wniosek będzie można również w niedzielę - 5 czerwca podczas XIII Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Specjalny namiot ustawiony zostanie przy ul. Teatralnej – obok STARTU biegu. Będzie to ostatnia szansa na złożenie swojego pomysłu. Serdecznie zapraszamy. Przypominamy jednocześnie, że wniosek do BO może składać każdy mieszkaniec Elbląga – bez względu na wiek. Wystarczy uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 2 osób w przypadku inicjatywy okręgowej i 5 osób w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej. W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 3 mln 920 tys. zł – po 530 tys. zł na każdy z pięciu okręgów oraz 1 mln 270 tys. zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo, w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30 tys. zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej lub otrzymać jego wersję papierową w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu i Ratuszu Staromiejskim. Wypełnione wnioski składamy do 5 czerwca 2022 roku w wersji papierowej do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, w Punkcie Informacyjnym Ratusza Staromiejskiego ul. Stary Rynek 25 oraz podczas wymienionych wyżej imprez.

AG