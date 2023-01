Być przy głosie i zdjąć z gazu...

... a dokładniej wzmożonej kontroli głosowań w wyborach i obniżenia podatku na gaz - tego chcą politycy KO. Podczas dzisiejszego (30 stycznia) briefingu mówili o inicjatywie obywatelskiej kontroli zbliżających się wyborów i ustawie mającej na celu obniżenie cen energii.

- W ubiegłym tygodniu głosami tzw. Zjednoczonej Prawicy przyjęte zostały kolejne zmiany w kodeksie wyborczym. Zmiany, które nie po raz pierwszy funduje nam Zjednoczona Prawica tuż przed wyborami parlamentarnymi. Zmiany, które mają w sposób jednoznaczny pomóc PiS-owi, pomóc Zjednoczonej Prawicy, wygrać te wybory – mówił podczas dzisiejszego briefingu poseł Jacek Protas z PO. - To jest obyczaj w cywilizowanych, demokratycznych państwach nie do przyjęcia, niestosowany, ażeby tuż przed wyborami grzebać w kodeksie wyborczym i preparować go w taki sposób, ażeby pomóc jednemu środowisku politycznemu wygrać te wybory – mówił poseł. Podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie na wsi i dlatego i próbuje na wszelkie sposoby zmobilizować ten elektorat dla poprawy własnego wyniku wyborczego.

- Jednocześnie szafując hasłami, że oto mamy działać profrekwencyjnie, mamy umożliwić wszystkim udział w wyborach. My powiedzieliśmy "sprawdzam" i zgłosiliśmy poprawkę umożliwiającą wyborcom głosowanie korespondencyjne. Ma to szczególne znaczenie dla Polaków mieszkających za granicą, którzy często nie mogą z różnych powodów dotrzeć do lokali wyborczych. Oczywiście PiS tę poprawkę odrzucił, co odsłania takie prawdziwe zamiary i prawdziwe intencje zmian w tym kodeksie.

Jacek Protas stwierdził, że "PO, KOD i środowiska demokratyczne" pracują nad tym, by kontrolować wybory pod kątem ich uczciwości.

- Wiele tysięcy osób zapisało się do inicjatywy, którą podjęliśmy. Inicjatywa, by w każdej komisji wyborczej byli nie tylko nasi przedstawiciele, ale również mężowie, żony zaufania. Tych komisji, okazuje się, będzie znacznie więcej, potrzebujemy więc wolontariuszy, potrzebujemy ludzi, którzy chcą się zaangażować w ochronę wyborów. Chcą przypilnować tych wyborów, ażeby PiS ich nie zniekształcił, nie oszukał Polek i Polaków – mówił parlamentarzysta. Zachęcał kolejne osoby do udziału w inicjatywie do zgłaszania się do biur PO i przedstawicieli partii.

Do zmian w kodeksie wyborczym odniósł się też wiceprezydent Elbląga Michał Missan, który jest szefem elbląskich struktur PO.

- One nie były konsultowane z samorządami, a nakładają na samorządy dodatkowe obowiązki. Mam nadzieję, że za tym pójdą pieniądze - mówił Michał Missan. Zmiany w kodeksie określił jako "zmienianie zasad gry w trakcie jej trwania". - Doskonale pamiętamy, jak się skończył Polski Ład w zeszłym roku. W połowie roku był zmieniany, dziś chyba nikt nie wie, jak rozliczyć podatek od osób fizycznych łącznie z Urzędem Skarbowym. Jak takie mają być w efekty zmian w kodeksie wyborczym, to my dziękujemy za takie zmiany – stwierdził.

Politycy KO podczas briefingu mówili też o inicjatywie ustawodawczej dotyczącej obniżenia VAT na gaz z 23 do 5 proc.

- Prawo i Sprawiedliwość usiłuje wmówić Polakom, że Komisja Europejska żąda od nas, ażeby opłaty za zakup gazu były obłożone 23-procentowym podatkiem. Szanowni państwo, to nie jest prawda – przekonywał Jacek Protas. - Pora przestać oszukiwać i łupić Polaków. Spółki energetyczne za ubiegły rok osiągnęły kolosalne zyski, zarówno te firmy, które sprzedają paliwa, Orlen, Lotos, te spółki, które sprzedają Polkom i Polakom prąd, jak również te, które sprzedają gaz i ciepło z gazu. Kolosalne dochody, natomiast Polacy mają problem z tym, żeby opłacić dziś ciepło, opłacić rachunek za prąd – mówił. - Żądamy od marszałek sejmu, żeby wprowadziła ten projekt na przyszłotygodniowe posiedzenie – dodał.

Michał Missan podkreślił, że mieszkańcy, z którymi spotyka się podczas interwencji w urzędzie, "płacą za gaz miesięcznie od 500 do 1000 zł". Wyliczał, że przy obniżeniu cen zgodnie z zaproponowaną przez Koalicję Obywatelską ustawą, ci, którzy płacą 500 zł, w skali roku mieliby oszczędzić niemal 1000 zł.

- Myślę, że to duża ulga i warto, żeby ta ustawa jak najszybciej była uchwalona – podsumował.