Całuję rączki, jakie lubisz pączki?

Sondaż portElu Najlepszy pączek to... Pączek z marmoladą i lukrem Pączek wiedeński - gniazdko Donut Pączek z adwokatem Oponka Pączek z czekoladą Pączek z budyniem Pączek z toffi Małe pączki serowe Pączek z marmoladą i cukrem pudrem Głosuj i zobacz wyniki

Pączki, pączusie, pączunie – kto ich nie kocha? A skoro w grę wchodzi miłość, to sprawa jest poważna. Dlatego z okazji Tłustego Czwartku pytamy Was o ulubiony rodzaj pączka, a do udziału w ankiecie zachęcamy rymami... Sprawdźcie też na filmiku, co robiła nasza Kasia w pączkowym raju...

Wiatr wciąż wieje, ciągle pada, pocieszeniem marmolada słodka niczym uśmiech damy, kiedy pączki z nią wcinamy Odpuść dzisiaj dla Niej kwiaty Ona czeka na donuty W Tłusty Czwartek (to teoria) lżejsza niż puch jest kaloria Nie proponuj mu fast fooda bo ta opcja się nie uda Spełnij dziś jego marzenie to wspólne pączków smażenie Sędzia, ławnik, oskarżony, każdy jest zadowolony kiedy zgodnie z judykatem pączka jedzą z adwokatem Na warsztacie spędzasz dzionki? Dziś czas na inne oponki... Trzej są klasycy wiedeńscy Mnie wiedeński pączek nęci... Wanilia, dżem, czekolada pięknie się do pączka nada Gdy mąż, żona czy szef wkurzy lekiem konfiturka z róży Stanę dzisiaj gdzieś w przeciągu węsząc jak po mym Elblągu zapach swój roznosi lukier z nieba spada puder cukier Na pączki mam wielkie chęci będę jadł je bez pamięci bo to słodycz prawie taka jak smak od Ciebie buziaka... PortElowy Czytelniku, przyłóż rękę do wyniku. Najlepszy pączek na świecie? Komcia daj, kliknij w ankiecie...

Elbląski Poeta Internetowy