Charytatywnie na rowerze

Dziś (24 października) w Elblągu gościł rowerowy podróżnik Paweł Jarząbek. Wyruszył z Bystrzycy Kłodzkiej w Kotlinie Kłodzkiej dwa tygodnie temu w charytatywną podróż na dystansie 3000 km pod hasłem ,,Kotlina się 3ma”.

Akcja ma na celu zebranie funduszy, aby pomóc rodzinom dzieci dotkniętych powodzią, jak również promowanie aktywności fizycznej i integracji społecznej. Projekt polega na rowerowej wyprawie wzdłuż biegu Odry i dalej do jej ujścia w Morzu Bałtyckim. Potem trasą EuroVelo 10, kierując się do Trójmiasta i Elbląga, by przejechać wschód Polski trasą Green Velo, aby dotrzeć na południe - w Bieszczady i potem trasą wzdłuż Karpat w kierunku Dolnego Śląska i Kotliny Kłodzkiej. Paweł wczoraj przyjechał z Gdańska, dzisiaj zwiedza Elbląg z perspektywy rowerowego siodełka, a jutro wjedzie na szlak Green Velo i nim dotrze na kolejnym etapie do Fromborka. Chętni mogą wesprzeć zbiórkę prowadzoną przez Pawła https://zrzutka.pl/unzmuu.