Chcą zwiększyć bezpieczeństwo pieszych

Fot. Urząd i Miasta Gminy Pasłęk

Gmina Pasłęk ogłosiła przetarg na zadanie o dość ogólnej nazwie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk”. Rozwiązania mają zwiększyć przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych.

- Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – w szczególności pieszych – poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – czytamy w dokumentacji postępowania.

Wykonawcę czeka m.in. montaż oznakowania pionowego oraz poziomego, w tym tzw. „kocich oczek", likwidacja oznakowania przewidzianego do usunięcia, wprowadzenie dodatkowych oznaczeń poziomych w rejonie przejść dla pieszych. W Pasłęku w wybranych miejscach ma też być zamontowanych pięć radarowych wyświetlaczy prędkości.

Prace będą dotyczyć ul. Sprzymierzonych, ul. Augustyna Steffena, ul. Władysława Jagiełły, ul. Kopernika, ul. 3 Maja, ul. Ogrodowej. Mają zostać zrealizowane najpóźniej do 19 grudnia, termin składania ofert to 21 listopada.

  • duda jest nikodem a nawrocki nikoś dlatego jego władza upadnie w rok ! taki miałam wizję !
    BabaWanda(2025-11-07)
  • Po ostatnich "zmianach przepisów" a raczej zmianie interpretacji przepisów przez pieszych - są same problemy - piesi myślą, że mogą wejść, a nawet wtargnąć na przejście kiedy chcą i jak chcą, rowerzyści i hulajnogarze to samo - ładują się prosto pod koła, a do tego niestety część kierowców też myśli że pieszy jest "święty" i zatrzymują auto przed przejściem nawet jeśli pieszy jest kilka metrów dalej i nawet nie wiadomo czy w ogóle chce przejść. Niestety ale niektórzy ludzie - piesi, kierowcy, rowerzyści i hulajnogarze są gł... tzn nie są zbyt bystrzy..
  • Ja codziennie jak idę do szkoły wzdłuż chodnikiem prosto, to przy każdym przejściu zatrzymują się samochody, a ja idę prosto z dala od ulicy, kierowcy bezmyślnie się zatrzymują jak nie próbuję nawet iść w stronę pasów. Komedia. Kiedyś doprowadziło to do wypadku, bo kierowca gwałtownie się zatrzymał jak nikt nie przechodził przez przejście i uderzył w niego z tyłu inny pojazd. Szok.
