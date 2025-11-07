Chcą zwiększyć bezpieczeństwo pieszych

Gmina Pasłęk ogłosiła przetarg na zadanie o dość ogólnej nazwie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk”. Rozwiązania mają zwiększyć przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych.

- Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – w szczególności pieszych – poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – czytamy w dokumentacji postępowania.

Wykonawcę czeka m.in. montaż oznakowania pionowego oraz poziomego, w tym tzw. „kocich oczek", likwidacja oznakowania przewidzianego do usunięcia, wprowadzenie dodatkowych oznaczeń poziomych w rejonie przejść dla pieszych. W Pasłęku w wybranych miejscach ma też być zamontowanych pięć radarowych wyświetlaczy prędkości.

Prace będą dotyczyć ul. Sprzymierzonych, ul. Augustyna Steffena, ul. Władysława Jagiełły, ul. Kopernika, ul. 3 Maja, ul. Ogrodowej. Mają zostać zrealizowane najpóźniej do 19 grudnia, termin składania ofert to 21 listopada.