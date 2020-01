Chcesz dokładnie zbadać swoje oczy? Tylko w Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica!

W Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica można przebadać swoje oczy za pomocą dwóch specjalistycznych oraz mało inwazyjnych badań. Jedno z nich pozwala na bardzo dokładne zbadanie siatkówki: jej struktury, grubości włókien nerwowych czy stanu nerwu wzrokowego. Dzięki drugiemu można precyzyjnie określić stan naczyń krwionośnych w oku. Oba badania cechuje to, że są całkowicie bezpieczne, można je wykonywać w każdym wieku, a ich dokładność sprawia, że są one doskonałym narzędziem diagnostycznym. Zarówno OCT oka, jak i angioOCT to najnowocześniejsze metody diagnostyczne.

Badanie OCT oka, czyli optyczna koherentna tomografia dna oka, pozwala na pozyskanie modelu przekroju tkanek. Polega na wprowadzeniu do oka bezpiecznej wiązki światła, która niesie informacje o siatkówce i jest tak dokładne, że specjaliści porównują je do mikroskopowej analizy wycinka tkanki. Jest doskonałym narzędziem do diagnozy takich schorzeń, jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), obrzęki plamki niewiadomego pochodzenia, makulopatia cukrzycowa, zmiany związane z jaskrą, centralna retinopatia surowicza. Warto podkreślić, że jest to badanie bezbolesne i bezkontaktowe: podczas badania pacjent spogląda nieruchomo we wskazany przez lekarza punkt, powstrzymując się od czasu do czasu od mrugania. Czasami aplikuje się specjalne krople, które rozszerzają źrenice. OCT oka to badanie dla wszystkich, w każdym wieku, a także dla kobiet w ciąży. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań, można je wielokrotnie powtarzać.

Z kolei badanie angioOCT uważane jest za jedno z najnowocześniejszych badań, które precyzyjnie sprawdza mikrokrążenie we wszystkich warstwach siatkówki. Ocenia jej naczynia, co pozwala na dokładną lokalizację zmian i określenie ich charakteru. To badanie nie wymaga podania kontrastu ani specjalnych przygotowań, a jego obraz nie jest zakłócony artefaktami (czyli zakłóceniami technicznymi), wywołanymi ruchem gałek ocznych. Cechuje je doskonała rozdzielczość i jakość. Jest niezwykle przydatne w przypadku diagnostyki takich schorzeń, jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żyły środkowej siatkówki, zator tętnicy środkowej siatkówki.

Oba badania można wykonać w Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica, które jako jedna z nielicznych jednostek w regionie przeprowadza je. W miejscu tym pracuje trzech znakomitych specjalistów z zakresu okulistyki, którzy oprócz wyżej wymienionych badań zajmują się kompleksową konsultacją, m.in. badaniem ciśnienia dna oka, ostrości wzroku, doborem okularów do dali i bliży, badaniem przedniego odcinka i dna oka. W Centrum Lifeclinica można również wykonać dwa zabiegi okulistyczne: usunięcie zaćmy ultradźwiękiem z implantacją soczewki zwijanej asferycznej oraz usunięcie zaćmy powikłanej ultradźwiękiem z implantacją soczewki zwijanej asferycznej.

Warto dodać, że ECM Lifeclinica zostało wyróżnione w ogólnopolskim plebiscycie Orły Medycyny 2019. Pod uwagę wzięto prawie 240 tysięcy firm oraz przeanalizowano 2,8 mln ocen pacjentów zamieszczonych w Internecie. W gronie laureatów znalazło się jedynie 4,1 proc. firm. Lifeclinica może poszczycić się statusem największej, prywatnej kliniki w północno – wschodniej Polsce. To 2,5 tys. mkw. powierzchni urządzonej pod nowoczesnej usługi medyczne, największe centrum rehabilitacji w regionie i bardzo zaawansowane poradnie diagnostyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. To tutaj znaleźć można znakomitych specjalistów, przyjmujących bezpłatnie (od poniedziałku do piątku) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także blisko 80 lekarzy specjalistów, którzy prowadzą pacjentów w ramach poradni komercyjnych.

