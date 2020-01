Cienie pod oczami? Nie daj się zmęczeniu!

Są zmorą bardzo wielu osób – nie tylko kobiet. Widoczne podkówki najczęściej pojawiają się na twarzy na skutek niewyspania, ale mogą być także objawem choroby lub po prostu wynikać z uwarunkowań genetycznych. Jeżeli stanowią tylko nagły urodowy defekt, możesz łatwo zmniejszyć ich widoczność, sięgając po kilka kosmetycznych trików. Jakich? Podpowiadamy!

Cienie pod oczami to powstałe najczęściej z powodu czynników zewnętrznych przebarwienia na skórze. Mogą mieć zróżnicowane zabarwienie – lekko fioletowe albo niebieskawe, szarawe lub żółtawe. W żadnej wersji nie prezentują się zbyt atrakcyjnie, a ponadto często towarzyszy im opuchlizna. Jeżeli pojawiają się bez wyraźnej przyczyny, niezbędna może okazać się wizyta u lekarza. Jeśli jednak są wynikiem jedynie zarwanej nocki, nie masz powodów do zmartwień. Kilka prostych zabiegów wystarczy, by odzyskać świeżość cery!

Delikatny masaż. Nabrzmiała twarz i obrzęknięte powieki to często rezultat zastanych płynów w tkance podskórnej. Wystarczy, że subtelnie rozruszasz ją koniuszkami palców, aby pobudzić limfę do lepszego krążenia. Cera szybko nabierze zdrowego odcienia, a opuchlizna zniknie.

Zimna woda. Błyskawicznie obkurczy rozszerzone naczynia krwionośne, które także mogą być przyczyną widocznego obrzęku.

Kolagenowe płatki. Podobnie jak woda chłodzą tkankę, przez co szybko redukują obrzmienia, a ponadto rozświetlają przebarwienia oraz wygładzają nierówności, dzięki czemu skóra w okolicach powiek wygląda młodziej.

Krem pod oczy. Najlepiej taki, w którego składzie odnajdziesz jeden z wymienionych ekstraktów – świetlika lekarskiego, ruszczyka, kasztanowca albo arniki. Pierwszy wyraźnie redukuje opuchliznę, niweluje stany zapalne, uszczelnia ściany naczyń włosowatych oraz przynosi upragnione ukojenie zmęczonym powiekom. Drugi działa korzystnie na mikrokrążenie, stymulując zastane płyny, a także nawilża tkankę. Trzeci zapobiega niszczeniu naczyń krwionośnych, dzięki czemu stają się bardziej elastyczne i odporne na pękanie – w efekcie zmniejsza ryzyko wystąpienia wybroczyn. Czwarty natomiast, dzięki obecności witaminy A, ujędrnia naskórek, a ponadto skutecznie zmniejsza obrzęk oraz rozjaśnia przebarwienia.

Okład z czarnej herbaty. Ten bajecznie prosty sposób szybko przynosi ulgę zmęczonym oczom – niweluje napięcie i opuchliznę, łagodzi zaczerwienienia oraz działa relaksująco.

Korektor. A kiedy nie masz czasu walczyć z cieniami i potrzebujesz natychmiast je zakryć, nie pozostaje nic innego, jak dobry korektor maskujący. Użyj tego w kolorze żółtawym, który najskuteczniej zneutralizuje niebieskawy odcień, natomiast na znikające żółte sińce najlepiej sprawdzi się kolor fioletowy. Dobrym wyborem będzie także beż, który rozjaśni przebarwienia oraz biały, który sprawi, że skóra będzie wyglądać na bardziej wypoczętą.

Te i inne kosmetyki dostaniesz w drogerii internetowej MAKEUP, która niedawno rozszerzyła swoją działalność również na zagraniczne rynki, między innymi słowacki. Warto zajrzeć na jej stronę i zakupić ulubiony produkt w bezkonkurencyjnej cenie!

----- artykuł sponsorowany -----